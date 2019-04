Marcos Maidana anunció que no vuelve a boxear

Marcos Maidana se preparaba para volver al ring y estaba poniéndose a punto en Estados Unidos, pero la vuelta quedó truncada.

El Chino, que había bajado unos 20 kilos y tenía firmado un contrato para llevar adelante tres peleas, regresó al país y anunció: "Me retiro definitivamente".

"Me bajé definitivamente, no porque no me sienta capaz, sino porque hubo algunas cosas que no estaban bien y entonces decidí no volver", explicó Maidana en diálogo con Infobae.

El de Margarita, provincia de Santa Fe, expresó que "además de lo físico, hubo algunos problemas con la empresa con la que firmé el contrato. No cumplieron”.

"Estaba entusiasmado, pero después me encontré con esto que me desilusionó realmente. La decisión está tomada. Creo que no va a haber vuelta atrás", concluyó Maidana.