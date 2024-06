Marcos Peña, otrora jefe de Gabinete durante la presidencia de Mauricio Macri, llegó a San Juan para presentar su libro: "El arte de subir (y bajar) la montaña". El politólogo habló de la realidad actual y aseguró que la figura del presidente no debe tener el nivel de trascendencia que tiene hasta ahora: "La Argentina no puede depender solo de una persona".

Peña presentó su libro en la Biblioteca Franklin. Se trató de un encuentro íntimo en el que el periodista Sebastián Olivera entrevistó a Peña y durante este diálogo el dirigente habló de todo y se enfocó en lo que él denomina como la dimensión humana del liderazgo. Tras las primeras preguntas, Peña se explayó sobre el contenido de su libro.

Peña habló con DIARIO HUARPE y comenzó explicando que su libro "se trata de un viaje interior después de que me fui de la política. También creo que sirve como un espejito para mirar una situación de vida que estamos viviendo todos". Peña se alejó de la política en diciembre de 2019, cuando Macri dejó la presidencia.

Peña, quien ahora trabaja en el entrenamiento de líderes en la Argentina y el extranjero, agregó que otro objetivo del libro es ayudar a la toma de conciencia de que la política es muy difícil. "Siempre se habla de las personas que hacen mal la política, pero hay mucha gente que la hace bien, que trata de pelearla deseando que las cosas salgan bien", aseguró el especialista.

Ante la pregunta de si aún pertenece al PRO, partido al que ayudo a fundar, Peña aseguró que sigue afiliado, pero no tiene una participación activa en el partido y agregó que todos los partidos políticos "como se lo conocía ya no existen, quedaron un poco obsoletos ya el afiliado no se identifica con un partido político para toda la vida, no hay afiliados. Igualmente, el PRO tiene muy buena gente y sobre todo el liderazgo de Mauricio Macri una gran persona tiene mucho para aportar", opinó.

Peña aseguró que no conoce al presidente Javier Milei y prefirió no opinar sobre su gestión. "No estoy muy cerca como para evaluar la gestión, creo que él mantuvo una línea de coherencia entre lo que dijo en la campaña y los que plantea ahora", esbozó Peña quien agregó que "es muy complejo el tema de la Presidencia después de haber estrado ahí cuatro años creo que se sobre estima el poder que tiene un presidente. El presidente es mucho menos central para la vida del país que el lugar que le damos", opinó.

"Yo soy de la idea de promover que es lo mejor que puede aportar cada uno y ojalá que el presidente haga la mejor tarea posible, pero sabiendo que la Argentina no puede depender de una persona para que le vaya bien", explicó el politólogo quien agregó que la LLA tiene que entender que "como fuerza política nueva que llegó muy rápido al poder, tiene la responsabilidad de formar un equipo siempre trato de advertir eso y decir guarda que es un camino muy desgastante largo complejo y ese facto humano es central", aseveró sobre el partido que llevo a Milei al poder.

Peña habló del Partido Justicialista y aseguró que este, como otros partidos, está atravesando por una crisis por la dificultad de articular una opción nacional. "Pasa en todos lados, Brasil, Estados Unidos que son países muy grandes, complejos. En el sistema político se nota una mayor provincialización de la discusión política y una dificultad en el plano nacional cada fuerza tiene que tener en claro qué quiere representar y a partir de ahí que equipo será el que encabece. Ya no existe el liderazgo individual", explicó.

Ya sobre el final, el ex jefe de Gabinete habló de lo bueno y lo malo que le dejó la política. "Me sentí honrado orgulloso, transformar cosas, impactar la vida de la gente, hacer una obra muchas cosas lindas. Lo negativo es el desgaste que genera el costo personal que tiene que muchas veces está poco visto", cerró el autor.