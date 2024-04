Más de 150 pequeños aficionados al ajedrez llegaron a la Biblioteca Franklin este sábado para disputar la primera fecha de la Liga Escolar Provincial de esta disciplina. Desde Valle Fértil, más los que residen en el Gran San Juan se enfrentaron para pasar una tarde amena. El campeón panamericano de ajedrez, Román Hermann, es uno de los organizadores de este movimiento y difusor de la disciplina en la provincia. Junto a él, dialogaron con DIARIO HUARPE dos futuros talentos que llegaron al lugar. Además de este primer encuentro, este domingo habrá una exposición abierta en el mismo lugar, donde los sanjuaninos que deseen pueden ir y jugar algunas partidas o ver los juegos de los profesionales que brindarán charlas y exposiciones.

Los chicos se eligen entre ellos para poner a prueba su destreza mental y competir en partidas de ajedrez. Foto: Sergio Leiva.

Herrmann es profesor en el Colegio Mercedario y de allí llegaron dos pequeños sanjuaninos que disfrutan del ajedrez. Sofía tiene 11 años y comentó que conoció el ajedrez en el colegio y lo practica desde los seis años. “Lo que más me gusta del ajedrez es que tenés que pensar rápido y eso es muy divertido. Se van sumando de a poco más chicos. Yo por ejemplo no sabía que en otras escuelas se practicaba ajedrez. Hace no mucho tiempo, se sumaron chicos de Valle Fértil que juegan con nosotros”, dijo la niña de 11 años.

Publicidad

Sofía tiene 11 años y conoció el ajedrez en el coelgio y desde primero practica la disciplina. Foto: Sergio Leiva.

“Para los chicos que no se animan a jugar les digo que es divertido, que no hay que presionarse tanto. Muchas veces dicen ‘ay no que miedo, no voy a jugar porque es con tiempo’, pero el tiempo le agrega algo que lo hace más lindo. Que jueguen, está recomendado”, finalizó Sofía.

Por otro lado, otro de los chicos que llegó a la biblioteca es Martín, también tiene 11 años y comentó que práctica ajedrez desde los tres años. “Al principio no me gustaba mucho pero luego comenzó a gustarme más”, dijo el niño. Román es el profesor de Martín y el chico lo describió como un “profe muy bueno y muy carismático”. Disputó la primera fecha de la liga provincial y finalizó agregando que “está muy bueno porque antes no había muchos chicos para jugar”.

Martín es una futura estrella en el ajedrez. Juega desde los 3 años y actualmente está por salir de la primaria. Foto: Sergio Leiva.

Uno de los organizadores y fundador de la academia Her-Man, donde le enseñan a chicos y grandes a jugar ajedrez comentó que la difusión de la disciplina es el objetivo principal puesto que “antes de esta liga, siempre ha habido muchos chicos que juegan pero están todos dispersos. Lo que buscamos con esto, es hallar una forma para que se concentren todos, que vengan a jugar y que vengan a disfrutar y aprender”. Hace dos años trabaja enseñando en colegios y explicó que “este es un proyecto muy innovador, por eso decidí aceptar. Se trata de enseñar con algunas técnicas distintas, entregándoles trofeos, creando ligas y competencias. Por suerte, eso los chicos lo recibieron muy bien”.

El campeón panamericano Román Herrmann y su alumno Martín de 11 años. Foto: Sergio Leiva.

Exhibición y próximas fechas

Este domingo 7 de abril se realizará una exhibición en el salón principal de la Biblioteca Popular Franklin Rawson. “La misma es abierta, cualquiera puede venir a jugar, a disfrutar, aprender y la liga continuará el 18 de mayo en el Centro Cultural Conte Grand. Cambiará la sede pero continuaremos con la metodología de tres o cuatro rondas por día. Tratamos de organizar a los chicos por edades, de 8 a 12 años en nivel primario y de 13 a 18 años en nivel secundario. Ellos mismos se van eligiendo para competir y esperamos que en la próxima fecha se puedan sumar chicos de Jáchal y Calingasta", finalizó.