Margarita Barrientos dijo que la tarjeta alimentaria es una "mejor" iniciativa que un plan social

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Margarita Barrientos, responsable del comedor social Los Piletones del barrio porteño de Villa Soldati, elogió hoy la creación de la tarjeta alimentaria, consideró que se trata de una iniciativa "mejor" que un plan social y manifestó su anhelo de que el gobierno "también apunte al trabajo".



“Están partiendo de que la necesidad es paliar el hambre y todo lo que acarrea esto. Yo creo que está muy bueno. Están apuntando bien en ese sentido. Ojalá apunten al trabajo también”, expresó la fundadora del comedor sobre la decisión tomada por la gestión de Alberto Fernández, en diálogo con La Once Diez.



Celebró que la tarjeta implique un "control sobre los alimentos que se compran: leche, pan, fruta y carne", por ejemplo, y, por eso, se trata de una "mejor iniciativa" que las que implican sólo "aumentar la entrega de dinero a través de planes sociales".



"Los planes tienen que tener un destino, tienen que ser para que los chicos tengan lo básico, lo principal”. “La tarjeta alimentaria es distinta a los planes”, subrayó.



El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación comenzó días atrás a distribuir la tarjeta alimentaria a más de 4 millones de personas.



Las tarjetas son entregadas "en forma automática", sin necesidad de trámite previo ni intermediarios a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen hijos de hasta 6 años, así como a embarazadas a partir de los 3 meses que perciban la asignación por embarazo y personas con pensión por discapacidad, a partir del cruce de datos que realiza el Anses y las bases de datos de las AUH.



En total serán cerca de dos millones de plásticos, que serán cargados con entre 4.000 y 6.000 pesos el tercer viernes de cada mes, dependiendo la cantidad de hijos que tenga el titular de la tarjeta.



Barrientos comentó que su inclusión en la Mesa contra el Hambre llegó a partir de un pedido de la ex ministra macrista Carolina Stanley a la cartera que comanda Daniel Arroyo.



“Me voy a sumar y vamos a trabajar mucho porque es lo que me gusta. Es hora de que nos pongamos a trabajar en serio”, reafirmó.