María Eugenia Vidal y Quique Sacco, enamorados rumbo a París: “Queremos tener una vida normal”

La ex gobernadora y el periodista deportivo dieron su primera nota juntos tras la confirmación del romance que comenzó en la mesa de Mirtha Legrand.

“Nos vamos a pasear”, confirmó María Eugenia Vidal (46). “De vacaciones, a disfrutar”, sumó Enrique Sacco (56), a punto de tomar un avión junto a la ex gobernadora con destino a París, para pasar Año Nuevo juntos. “Estoy mas descansada, con cara de comenzar una nueva etapa”, le dijo María Eugenia a Involucrados (América) en la primera nota junto a Quique tras blanquear la relación.

La política y el periodista deportivo se conocieron en agosto pasado cuando compartieron “de casualidad” la mesa en el programa de Mirtha Legrand. “Fue una ventaja conocerla como personaje público, porque la admiraba mucho. Pero esa noche me di cuenta que detrás de la figura pública de gobernadora había una mujer que me interesaba y que valía la pena conocer. Nunca pensé en su cargo o posición frente a la sociedad”, aseguró Sacco, y reveló cómo fue el intercambio telefónico luego del programa: “Se ofreció estar a disposición por lo que necesite en el caso de Débora (Pérez Volpin), y naturalmente comenzó la relación”.

Por su parte, Vidal reveló qué fue lo que la conquistó del periodista: “es una buena persona, que es lo más importante”, aseguró y contó cómo fue el primer encuentro: “A partir de la cena con Mirtha empezamos a escribirnos, era época de campaña y no era el mejor momento para conocernos. La campaña era muy intensa y exigía mucha energía. Después de la elección volvimos a contactarnos. Me invitó a cenar y ahí nos empezamos a conocer”. La pareja se dio cita en un restaurante del centro de la ciudad.

Enamorados, contaron de qué manera se lo contaron a sus hijos: ella a María José, Camila y Pedro, fruto de su matrimonio con el ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, y él a Luna y Agustín, sus hijos del corazón, de la fallecida periodista Débora Pérez Volpín. “Personalmente, se enteraron primero por nosotros. Agustín y Luna fueron los primeros que se enteraron en una cena de un día sábado. Todo explotó un lunes. Faltaba mucha gente importante en mi vida para contárselo, no a través de un mensaje de Whatsapp o una llamada telefónica sino personalmente. Ese fue el motivo por el cuál en un primer momento dijimos que no era así, porque creíamos que nuestra gente y nuestros afectos, los que nos acompañan en las buenas y en las malas, tenían que saberlo personalmente”, reveló Quique, y aseguró: “Ahora nos vamos de viaje, pero queremos tener una vida normal”.

La entrada María Eugenia Vidal y Quique Sacco, enamorados rumbo a París: “Queremos tener una vida normal” se publicó primero en GENTE.