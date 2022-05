Marilina Bertoldi en San Juan: "Me reencontré con algo que no sabía que me estaba haciendo falta"

Marilina Bertoldi llega a San Juan este viernes 6 de mayo a las 21 horas en “Mamadera Bar”, ubicado en Lateral de Circunvalación 1959 oeste, Capital. La música presentará su nuevo trabajo “Mojigata”. Las entradas están a la venta por entradaweb.com y tienen un valor de $2300.

Previo a su llegada a la provincia, Marilina conversó con DIARIO HUARPE, sobre la vuelta a los escenarios, el proceso de creación detrás de “Mojigata” y la escena local sanjuanina.

Volver a los escenarios

¿Qué expectativas hay sobre el concierto a San Juan, después del concierto del 2019?

Respecto a la fecha de San Juan y las otras dos que vamos a hacer este finde (San Luis y Mendoza) quiero destacar lo complejo que es para una producción como la que estamos llevando a cabo acercarnos allá, movemos a mucha gente en el equipo de trabajo y le dedicamos mucha energía en poder hacer la seguidilla de shows y viajes. Por eso la expectativa es alta, hay un deseo muy grande de compartir esto que armamos con ustedes, y una decisión muy consciente de insistir con descentralizar cada vez más el modo de hacer giras por el país. Requiere de mucho amor por lo que hacemos y por encontrarnos con un público al cual no vemos muy seguido pero al que sabemos que le estamos llevando lo mejor de lo mejor.

¿Cómo fue el proceso de “Mojigata”? ¿Catárquico? ¿Un juego? ¿Una necesidad de decir?

El proceso fue algo que no puedo poner en una línea cronológica, el tiempo y el proceso fue muy abstracto sobre todo sucediendo este en medio de la pandemia y el encierro, en la falta absoluta de rutina y el orden de las cosas. Estaba en condiciones de las cuales me doy cuenta ahora a lo relativamente lejos. Crisis necesarias que al fin se dieron por la coincidencia de varios factores. Fue encontrarme con la lección que nunca quise darme el tiempo de aprender pero que tenía en frente. “Mojigata” es una puerta que abrí para ver que había, me metí de lleno, y salí para cerrar y seguir caminando.

Respecto a la gira. ¿Cómo vivís el reencuentro con la gente el viajar, el habitar distintos lugares? ¿Qué te va pasando por la cabeza mientras mirás por la ventana?

Es loco porque se siente como antes y a la vez el mundo es otro, entonces se siente también muy distinto. Pero definitivamente lo extrañaba. Después de la primer parte de la gira (Rosario, Santa Fe y Resistencia) mi cuerpo se sintió por primera vez en mucho tiempo con una sensación de familiaridad. Hago esto desde tan chica que de alguna manera ya es parte de mi. Me reencontré con algo que no sabía que me estaba haciendo falta.

Por último. ¿Cómo sentís el desarrollo cultural en el país, conocés algún proyecto cultural de San Juan?

Estoy lentamente volviendo a ponerme al tanto a medida que vuelvo a salir de gira, como dije en otra respuesta el mundo es otro. Muchos venues en los cuales quería tocar de varias provincias cerraron, muchas bandas amigas ya no tocan más en vivo o mutaron a otras, y así. Creo que está todo reviviendo, veo al público invirtiendo en las entradas con una economía completamente distinta a la que tenían previo a la cuarentena. Lo que sí puedo remarcar como algo en común es que la compra de tickets cambió bastante, la gente compra más cerca de la fecha, está muy justa con los números, pero una vez que te va a ver está también más expresiva que nunca.