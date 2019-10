Marín: "La gente sabe que después del domingo no cambia la historia del país pero tiene esperanza"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Comisión de Acción Politica del Partido Justicialista nacional (PJ) y ex gobernador de La Pampa, Rubén Marín, señaló hoy que "el peronismo está esperanzado y confiado las elecciones del próximo domingo", pero planteó que "no se cambia la historia del país al otro día, sino que empieza un modelo que tendrá sensibilidad hacia los sectores más vulnerables y apuntará a sanear el desastre que nos deja este gobierno nacional".



"Estamos confiados, esperanzados, si bien hay que seguir trabajando para garantizar el triunfo, hay entusiasmo y ganas de una gran participación de la gente, de cara a las elecciones del 27 de octubre próximo", declaró a Télam el cuatro veces gobernador de La Pampa, Rubén Marín.



Consultado sobre las expectativas de las elecciones del próximo domingo, Marín señaló que "la gente tiene muchas esperanzas, pero es consciente de que el cambio no va a venir al otro día.Ve que se avecina un cambio pero sabe que el domingo no va a cambiar la historia del país. Cambia sí un proyecto de gobierno que nos ha llevado al desastre y comienza uno nuevo, con sensibilidad social hacia los sectores más vulnerables".



Respecto a la estrategia electoral del macrismo y la incorporación de Miguel Angel Pichetto como compañero de formula presidencial, el ex gobernador de La Pampa opinó que "además de darme verguenza ajena por su decisión (en alusión a Pichetto) a Macri (Mauricio) no le funcionó, porque lo sumó para dividir al peronismo pero a la postre, lo fortaleció".



"La actitud de Pichetto es lastimosa, da verguenza y es incomprensible.Tenía respeto por él pero su decisión fue poco grata y en definitiva no les resultó ni a él, ni mucho menos a Macri que creyó nos divivía .Lejos de eso, nos unimos y salimos fortalecidos", expresó.



Respecto a si el peronismo no se hace autocrítica por todo lo sucedido, el presidente del PJ pampeano y conductor a nivel nacional admitió que "cometimos errores. Macri ganó no por sus virtudes sino por nuestros desatinos y si no asumimos los errores, serán difíciles corregirlos.Debemos asumir nuestras culpas, que las tenemos".



"En ese sentido Fernández (Alberto) también entiende esto y sinceramente, yo tengo mucha confianza en él, el peronismo confía en él y gran parte de la sociedad también, sabiendo que debemos hacer todos juntos un esfuerzo para salir de esta encrucijada y despegar de este desastre que nos deja el gobierno nacional", concluyó.