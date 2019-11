Martínez: "Con Alberto Fernández tengo una excelente relación"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El candidato presidencial del oficialismo uruguayo, Daniel Martínez, votó hoy en el coqueto barrio de Pocitos, en Montevideo, y destacó que tiene una "excelente relación" con el mandatario electo argentino, Alberto Fernández.



Asimismo, declaró que lo "sorprendieron" algunas declaraciones de último momento, como el llamado a los militares del ex jefe del Ejército y líder opositor, Guido Manini Rios, a no votar por el Frente Amplio (FA).



"Con Alberto no tengo una buena relación, tengo una excelente relación", aseguró Martínez a Télam mientras esperaba en la cola para votar y marcó la diferencia con el presidente brasileño. "Con (Jair) Bolsonaro, en cambio, no tengo puntos en común".



"Pero si me toca ser presidente, negociaré con todos porque representaré a los uruguayos y no a mis opiniones personales", aclaró.



Martínez llegó a la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay, en su barrio de la capital, Pocitos, junto a una parte de su familia.



Lo acompañaba su esposa, Laura Motta, uno de sus nietos y sus sobrinos que viven en Estados Unidos y viajaron a Uruguay para estar junto a él en este día especial.



Pese al viento que corría, el candidato oficialismo esperó con calma, una sonrisa y su mate y su termo en la cola hasta que todos los que estaban adelante votaran.



En esos 20 minutos, compartió mate a todos los que se le acercaban y saludó a los simpatizantes que gritaban consignas y canciones a favor, dentro y fuera de la universidad.



El intendente de Montevideo, que renunció este año para disputar la Presidencia, pidió no hablar de política para no violar la veda -"aunque esperó que sea una lucha voto a voto"- y destacó tres situaciones que pasaron en las últimas horas.



Por un lado, el audio de Manini Ríos llamando a sus ex subalternos a no votar por su fuerza, el FA, y los inusuales disturbios que se vivieron anoche cuando un camión militar con urnas se enfrentó con un grupo de jóvenes. El saldo fueron varios autos apedreados en la calle.



"Me sorprendieron cosas, hechos de los últimos días y algunos hechos aislados de violencia esta madrugada", aseguró.



Pese a su preocupación, por otro lado, eligió irse a votar con una nota de optimismo.



"Pero ayer en la rambla se vio algo hermoso que muestra cómo se vive la democracia en Uruguay. Se juntaron a bailar militantes de los dos partidos", destacó.