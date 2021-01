Más allá de la pandemia, Uñac dijo que el 2020 terminó equilibrado para San Juan

En su regreso al ruedo tras padecer coronavirus, el gobernador Sergio Uñac mantuvo una reunión de gabinete con sus ministros y en la ocasión ponderó el cierre de año equilibrado que tuvo la provincia más allá de la pandemia. En este sentido hizo referencia a que no hubo que pedir ningún crédito para terminar con las cuentas ordenadas en 2020. También tuvo un párrafo aparte, ya en conferencia de prensa, para el papel que tendrá el Estado en 2021 con la intención de bajar el 6,5% de desocupación con el que se cerró el año.

A pesar de que la gestión uñaquista tenía la autorización de la Cámara de Diputados para endeudarse hasta por $8.000 millones no hizo falta en el año que pasó. “Hemos cerrado el año sin pedir ningún crédito. Es más, hicimos crecer el fondo anticíclico”, dijo Uñac.

En el mismo sentido añadió que “el desafío fue equilibrar lo sanitario con lo económico. Terminamos con un desempleo de 6,5%, un número que tenemos que bajar. Yo valoro mucho la inversión pública y privada, lo hemos acompañado mucho, todo lo que hemos podido, pero por supuesto que siempre hace falta más“. También comentó que este año continuarán con el acompañamiento a los privados para generar mayor cantidad de puestos de trabajo y recordó que San Juan fue la provincia que más dinero destinó a obra pública de todo el país, cifra que se mantiene para el presente año con el 25% de su presupuesto.

Durante el encuentro que mantuvo con los miembros de su gabinete, Uñac, tuvo palabras de agradecimiento con el vicegobernador Gattoni y la ministra Venerando. “Debo agradecer primero al vicegobernador, hemos transitado este tiempo con la naturalidad que lo hemos hecho siempre. En segundo lugar a la ministra Venerando, quien estuvo siempre presente. Agradezco a todos por seguir llevando adelante sus funciones. Muchas gracias por todo”.

Tras el encuentro, Gattoni se mostró contento por la recuperación del primer mandatario y señaló que “nos ha instado a mantener los cuidados. Cuidándonos nosotros y cuidando de no contagiar y que no nos contagien”.

El vicegobernador añadió que del análisis “fueron positivos los números con los que ha cerrado la provincia en el 2020, se terminó en equilibrio financiero; no se usó un peso de endeudamiento de los $8.000 millones que teníamos habilitados; se aumentó el fondo anticíclico; cerramos el año con un nivel de desempleo que si bien no es el deseado, es casi la mitad de la media nacional; además nuestro estatus sanitario nos permite no aplicar ninguna restricción de circulación por el momento, lo cual también es bueno”.