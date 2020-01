Más de 100 estrenos de cine argentino para 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El cine nacional inició su cabalgata de estrenos de 2020 con el suceso "El robo del siglo", de Ariel Winograd, como plato fuerte y a la espera de un año que presagia variedad y pantalla para directores como Sebastián Schindel, Ana Katz, Tamae Garateguy y el debut de Gastón Portal.



A la cinta de Winograd, que recrea el atraco al Banco Río en 2006, con actuaciones de Guillermo Francella y Diego Peretti, le fueron precedidos filmes de Clara Picasso, Fernando Salem, Rodolfo Petriz, Sebastián Raúl Díaz y Pablo Stigliani.



En tanto que los estrenos de enero serán completados por "Troperos", un documental de Nicolás Detry (el 23), y para el 30 la esperada "Rumbo al mar", de Nacho Garassino, con Santiago y Federico Bal.



En febrero llegarán "Fin de siglo", de Lucio Castro; "Hacer la vida", de Alejandra Marino, con Victoria Carreras; "La chancha", de Franco Verdoia, con Gladys Florimonte y Gabriel Goity; "Araña," de Andrés Wood, con Mercedes Morán; "Milagro de otoño", del rosarino Néstor Zapata; "Respira: Transgénesis", de Gabriel Grieco, con Sofía Gala Castiglione, Leticia Brédice; y los documentales "Silvia", de María Silvia Esteve; "Un sueño hermoso", de Tomás de Leone, y "Ciencia disruptiva", de Valeria Tucci.



Marzo será el turno de "La fiesta silenciosa", de Diego Fried, con Jazmín Stuart y Gerardo Romano; "La sombra del gallo", de Nicolás Herzog, con Claudio Rissi y Lautaro Delgado Tymruk; "Ni héroe ni traidor", de Nicolás Savignone, con Juan Grandinetti, Inés Estévez y Rafael Spregelburd; "Marea alta", de Verónica Chen, con Gloria Carrá, y "Planta permanente", del tucumano Ezequiel Radusky.



Ese mismo mes también llegarán los documentales "Niña mamá", de Andrea Testa; "Stud Free Pub (Una buena historia)", de Ariel 'Topo' Raiman, y "Línea 137", de Lucía Vassallo, con guión de Marta Dillon.



El 2 de abril llegará a los cines "Una noche mágica", ópera prima de Gastón Portal, con Natalia Oreiro, Diego Peretti y Esteban Bigliardi.



Para mayo se anuncian los estrenos de "El silencio del cazador", de Martín Desalvo, con Pablo Echarri y Mora Recalde; "La dosis", de Martín Kraut, con Ignacio Rogers y Carlos Portaluppi, y "La sangre", de Juan Schnitman.



También llegarán, sin precisión de fechas, "La noche más larga", de Moroco Colman, con Daniel Aráoz; "Implosión", de Javier Van de Couter, y "El cazador", de Marco Berger, con Lautaro Rodríguez y Juan Barberi, con eje en la pornografía infantil, y el ya mítico "Radio Olmos", de Gustavo Mosquera.



A partir de junio se anuncian los estrenos de las coproducciones "Vendrá la muerte y tendrá tus ojos", dirigida por el chileno José Luis Torres Leiva; la animación en coproducción con España "La Gallina Turuleca", de Eduardo Gondell y Víctor Monigote; "Loco corazón," de Marcos Carnevale, con Adrián Suar y Gabriela Toscano, y "Lo inevitable", de Fercks Castellani, con Juana Viale.



En agosto Winograd también estrenará "Hoy se arregla el mundo", con Leonardo Sbaraglia.



La seguirá "Al tercer día", de Daniel de la Vega, con Diego Cremonesi; "Miserere", documental de Francisco Ríos Flores, y "Trenza cosida", de Lucas Turturro.



Otras producciones son "Crímenes de familia", de Sebastián Schindel, con Cecilia Roth, Miguel Ángel Solá, y Sofía Gala Castiglione; "La sombra del gato", con Danny Trejo, y "Sola", con Araceli Gonzalez, las dos de José Cicala; "El ciego", de Martín Desalvo; "El ltimo inmortal", de Fernando Spiner; "Poder mayor y poder menor" y "Bajo mi piel morena", de José Celestino Campusano, y "Alter Ego", de Ezio Massa.



La propuesta de largometrajes argentinos sin fecha confirmada todavía es abundante y sigue con "Por el dinero", de Alejo Moguillansky; "Panelista", de Maximiliano Gutiérrez, con Martín "Campi" Campilongo y Florencia Peña, y "Matar al dragón", de Jimena Monteoliva, una de las muchas directoras de la lista.



Lo mismo ocurre con "Tóxico", de Ariel Martínez Herrera, con Agustín Rittano y Jazmín Stuart; "Karnawal", de Juan Pablo Félix, con Alfredo Castro, Diego Cremonesi y Mónica Lairana; "El niño de Dios", de Martín Farina; "Las mil y una", de Clarisa Navas, y "Todos tenemos un muerto en el placard o un hijo en el closet", de Nicolás Teté.



La lista, aún incompleta, también propone "Quemar las naves", de Rodolfo Carnevale, con Martina Gusmán y Gerardo Romano; "Forasteras y Elefantes", de Ezequiel Tronconi; "Trópico", de Sabrina Farji, con Juana Viale, y "El encanto", de Juan Sasiaín y Ezequiel Tronconi, con Mónica Antonópulos.



En el campo de lo experimental se anota "El perro que no calla", de Ana Katz, con Julieta Zylberberg y Diego Katz; "Alma de Actor", debut de Miguel Ángel Rodriguez en la dirección; "Las furias" y "10 Palomas", las dos de Tamae Garateguy; el documental "Un sueño en París", de Sergio Costantino; "Ceniza negra", de Sofía Quirós Ubeda; "Almost in Love", de Leonardo Brzezicki, con Leonardo Sbaraglia.



También el documental "Nelly Omar Cantora Nacional", de Teresa Saporiti; "Juanas", de Sandra Godoy; "Catán" y "Corazón de acero", las dos de Víctor Cruz; "Las Siamesas", de Paula Hernández con Rita Cortese y Valeria Lois; "Isabella", de Matías Piñeiro, con María Villar, y "Angélica", de Delfina Castagnino.



Entre los grandes nombres que volverían aparece Carlos Sorín, ahora para Netflix, con su proyecto "El cuaderno de Nippur", con Valeria Bertuccelli (antes Natalia Oreiro, embarcada en la miniserie "Santa Evita") y Esteban Lamothe, sobre la vida de María Vázquez, autora de un solo libro, el que inspira el filme, quien murió en 2015. victima de un cáncer.



Los estrenos que se conocerán este 2020 son producto de lo que se sembró entre 2018 y 2019.



Si la mayoría de las producciones muestran presupuestos medios es porque las sucesivas debacles económicas frenaron un mayor riesgo a la hora de invertir en cine, en correspondencia con un gran atraso en cuanto a los montos de créditos y subsidios que permiten su producción.



La nueva conducción del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), a cargo de Luis Puenzo y Nicolás Batlle, estudia las cifras y el estado de situación recibida. Sin embargo, en las reuniones con las entidades del sector ya se anticipó una reactivación para el cine nacional con el objetivo de convertirlo en una gran industria.



En 2020 hubo 220 estrenos nacionales y ahora ya se vislumbran más de 100, una cifra que irá creciendo tras la oferta independiente del Bafici y a la que será necesario agregar una buena cantidad de obras fuera de los circuitos de pantallas convencionales.