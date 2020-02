Más de 52 líneas de DOTA y casi 700 mil usuarios afectados por el paro por una interna gremial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El personal de más de 52 líneas de colectivos porteñas y bonaerenses no prestó hoy servicios durante 24 horas por reclamos salariales y laborales, en el contexto de una dura interna en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), a pesar de que su conducción alcanzó anoche un acuerdo paritario para los choferes de corta y media distancia.



No obstante la resolución de la negociación paritaria en el Ministerio de Trabajo, donde la UTA y las cámaras convinieron una recomposición de los haberes del 18,3 por ciento, que incluye las sumas fijas otorgadas por decreto, y las fechas de pago, la oposición a Roberto Fernández en el sindicato paraliza durante 24 horas los servicios.



Las 10 líneas principales afectadas por la huelga movilizan a unas 15 millones de personas al mes, en tanto más del 5 por ciento de la población de Buenos Aires está afectada por la protesta gremial, es decir, más de 698 mil usuarios de esos servicios.



La líneas del área metropolitana paralizadas por los trabajadores que responden a la oposición que lidera Miguel Bustinduy son la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 106, 107, 108, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188 y, en el ámbito provincial, la 256, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 540 y 543, confirmaron las fuentes gremiales.



El ministro de Transporte, Mario Meoni, calificó hoy a la medida de fuerza que protagonizan los choferes de las líneas de la empresa DOTA como "ilegítima en términos legales" y explicó que "la UTA y el conflicto no se relaciona con las cuestiones salariales sino con temas internos, sobre los que trabaja la cartera laboral".



La Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) aseguró que "se adoptarán medidas sancionatorias" sobre las firmas que no ofrecieron hoy servicio de pasajeros -aunque no explicó de qué tipo- y afirmó que la convocatoria a una protesta por parte de "un grupo de trabajadores fue arbitraria e injustificada", según un comunicado.



Fernández, jefe del gremio, rechazó el paro convocado por la agrupación "Juan Manuel Palacios" y aseguró que "gerentes de la firma monopólica DOTA quieren conducir a la organización gremial a través de pseudodirigentes", en referencia a Bustinduy, y señaló que la protesta "es ilegal porque la UTA no dispuso ningún paro".



El sindicalista reseñó que "ese grupo fue el que tomó la sede central del gremio el 16 de diciembre último de forma violenta y arriesgó la vida de los empleados" y negó que la oposición haya paralizado hoy más de 52 líneas al puntualizar que "dieciséis funcionan normalmente porque no se sumaron y, otras 25, no permiten salir a las unidades".



"DOTA es responsable y algunos de sus gerentes cómplices. Esa empresa tiene varias líneas, es dueña de la fábrica de chasis Agrale, tiene mutual y compañía de seguros, pero le hace falta la UTA para culminar con el combo", denunció el dirigente.



Fernández aseveró que "el paro es contrario a la ley y pone en riesgo centenares de puestos de trabajo".



Anoche, Fernández se adelantó a la reunión paritaria prevista para este mediodía y convino un acuerdo de recomposición de los haberes del 18,3 por ciento en tres tramos, aunque la oposición a su gestión ratificó de todas formas la medida de fuerza de hoy.



El sindicato, las carteras laboral y de Transporte y las cámaras empresarias convinieron el pago de las diferencias salariales derivadas de la determinación de los salarios de enero para este viernes, en tanto esas diferencias de haberes de diciembre serán abonadas en dos cuotas iguales el 26 de febrero y el 30 de marzo, ratificó el dirigente.



Además, el primer aumento mínimo y uniforme derivado del decreto 14/20 será efectivizado el 17 de febrero, el segundo el 17 de marzo y, el correspondiente a ese último mes, el 17 de abril próximo, todo lo cual totalizó una mejora del 18,3 por ciento.