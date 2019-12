Más de 650.000 personas participan de la Noche Shopping y entidades advierten mayor consumo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Más de 650.000 personas participaron esta madrugada de la 25ta. edición de la Noche Shopping, mientras que entidades como la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) y Fedecámaras advierten una leve recuperación del consumo en esta Navidad.



Desde las 20 hasta las 4 de hoy, los consumidores recorrieron los principales shoppings en busca de ofertas y descuentos de último momento.



“Lo más elegido esta Navidad fue indumentaria y calzado y en un segundo lugar tecnología y juguetería. Los consumidores valoran mucho los descuentos, cuanto más altos, más gente se concentraba en los locales”, aseguró en un comunicado Juliana Monsalvo, gerente de Marketing de IRSA Propiedades Comerciales.



La dinámica fue la misma de todos los años y, más allá de los descuentos pautados, se fueron anunciando a lo largo de la noche descuentos sorpresas de la mano de patrullas coloridas.



“Cada año pensamos en una temática diferente que vaya a sorprender a las familias, este año en Abasto Shopping, por ejemplo, hablamos de “Descuentos de otro Planeta” ya que tenemos un nuevo espacio para chicos en el subsuelo que tiene un gran cohete", aseguró Monsalvo.



En los locales adheridos de los shoppings Alcorta, Dot Baires, Alto Palermo, Abasto, Patio Bullrich, Alto Avellaneda, Soleil Premium Outlet y Distrito Arcos, hubo un 25% off durante toda la noche, y Happy Hours con descuentos extras del 30%, 40% y hasta 50% off, según se informó.



Por su parte, el presidente de la CAIJ, Emmanuel Poletto, informó en un comunicado que a partir de acciones como “La Noche de las Jugueterías” y otros incentivos, se está comenzando a recuperar el consumo en la previa de Navidad.



Sin embargo, advirtió que por la gran cantidad de juguetes ingresados de contrabando o con importaciones desleales, "la industria nacional juguetera se encuentra en jaque".



"En términos generales -explicó Poletto-, todos los segmentos de juguetes de industria argentina vienen presentando retrocesos debido a la recesión que está atravesando la economía y al exceso de productos importados".



Indicó al respecto que "las importaciones de juguetes del período enero-octubre totalizaron 11,61 millones de Kilogramos netos y US$ FOB 79,27 millones, prácticamente los mismos niveles de 2017 y casi duplicando los valores de 2015".



En tanto, Fedecámaras indicó que "las ventas de navidad registraron una pequeña suba respecto del año anterior, por los planes de 3, 6, y 12 cuotas sin interés", y que "el 80% de las operaciones se hizo con tarjetas".



Se vendió casi un 2% más que en el 2018, "lo que es auspicioso teniendo en cuenta la delicada situación económica y es una señal de que la baja del consumo comienza a revertirse", dijo el presidente de la entidad, Rubén Manusovich.



El informe de Fedecámaras señaló que la baja demanda "fue notoria en marcas líderes", en rubros como ropa deportiva y zapatillas; y en el almacén en quesos, vinos finos, espumantes y confituras.



En cuanto a los regalos ganaron en la preferencia los productos promocionados por la televisión, pero por los precios de estos artículos este año se reactivó la venta de juegos de agua, pelotas, muñecas, juegos de mesas, paletas y patines, entre otros.



El precio promedio de cada regalo fue estimado en $ 1.000, y además del crédito, el movimiento comercial navideño obedeció al cobro de aguinaldos, bonos y en muchos casos adelanto de sueldo por vacaciones.



"Esperamos que la tarjeta alimentaria, además de aliviar a los sectores más vulnerables, reactive el mercado interno, que es una piedra fundamental para la recuperación de la economía", concluyó Manusovich.