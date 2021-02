Más de 80 alumnos de Enología, preocupados porque no pueden recibirse

Unos 80 alumnos que en el 2020 cursaron el último año del secundario en la Escuela de Fruticultura y Enología están viviendo momentos de incertidumbre debido a que aún deben hacer las prácticas y no tienen novedades. Por esta razón, no están egresados y esto les trae complicaciones con las universidades.

Una de las alumnas afectadas, Florencia Garay, contó a DIARIO HUARPE que el año pasado cursó séptimo año de forma virtual, cumplió con todas las guías, al igual que sus compañeros, pero no se les dio por finalizado el año debido a que les faltó rendir la materia Proyecto y hacer las pasantías.

En el mes de noviembre los estudiantes consultaron sobre las prácticas y les dijeron que las iban a realizar desde febrero hasta mayo.

Llegó febrero y aún no hay novedades. Incluso, no hay ningún anuncio oficial para que empiecen con ellas. “No nos dieron más respuestas desde la escuela”, dijo.

Fueron muchos los estudiantes que llamaron a la escuela para ver qué iba a pasar con ese tema y les informaron que no hay nada organizado. También les dijeron que, si no cumplían con las prácticas, no se egresaban como técnicos.

Esta situación tiene angustiados a los alumnos, principalmente a quienes quieren comenzar carreras en universidades porque aún no tienen el título de finalización del Nivel Secundario. En el caso de Garay decidió estudiar en otra provincia, ya hizo el cursillo para ingresar y no sabe si podrá empezar la carrera debido a que le faltan las pasantías.

“En el 2020 hice la escuela y el cursillo de la facultad a la par para este año rendir en la universidad. Hice muchísimo esfuerzo y no estaría bueno perder el año”, comentó Garay.

La respuesta de la escuela

Al ser consultado sobre el tema, el director de la Escuela de Enología, Sergio Montero, aseguró que las decisiones sobre las prácticas las toma el Ministerio de Educación y que aún no tienen directivas.

“La misma incertidumbre que tienen los alumnos la tenemos nosotros. No sabemos qué va a pasar, no tenemos supervisor, no tenemos director de área, se pregunta en el ministerio y no hay nada de nada, nadie da respuestas. Nosotros no tenemos nada que ver en esto, tenemos que esperar directivas desde el ministerio”, aseguró Montero.

La directiva que recibieron en un comienzo era que las pasantías iban a hacerse desde febrero hasta abril, pero no volvieron a recibir novedades.

“En el ministerio hay un silencio total y nosotros no podemos hacer nada hasta que el ministerio no se expida o nombre a alguien que empiece a dar directivas”, agregó el director de la institución educativa.

Es que no sólo no hay un supervisor, sino que tampoco hay un director a cargo del área de Educación Secundaria Técnica y de Formación Profesional ya que quien estuvo a cargo renunció el 1 de enero.

“Lamentablemente no depende nosotros, nosotros sólo cumplimos directivas”, culminó Sergio Montero.