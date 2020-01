Massa pidió a Lacunza "silencio" por la deuda bonaerense y reclamó una oposición "constructiva"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le pidió hoy al ex ministro de Economía Hernán Lacunza que haga "silencio" sobre la deuda de la provincia de Buenos Aires, a la vez que le reclamó a la oposición que adopte el perfil "colaborativo que dijo que iba a tener".



"Le aconsejaría que haga silencio, porque tuvo que declarar una deuda en default en pesos de la Argentina", sostuvo Massa sobre Lacunza, en referencia al "reperfilamiento" del convenio con el FMI que el ex ministro de Economía anunció durante los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri.



El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que la administración de Alberto Fernández está "decidida a renegociar" la deuda "de acuerdo a la capacidad de pago, y no a costa del dolor de los jubilados y el empobrecimiento de las pymes".



"Es importante que pongamos blanco sobre negro cuando se discuten estos temas en la agenda", ratificó Massa, en declaraciones al canal C5N.



Lacunza, quien también se desempeñó como ministro de Economía bonaerense, justificó hoy el endeudamiento de la provincia y la gestión financiera del gobierno de María Eugenia Vidal, al señalar que "el crédito siempre se otorga al futuro y nunca al pasado, y Argentina y la provincia lo recuperaron a fin de 2015, y terminaron de perderlo después de las PASO" de agosto del año último.



Al respecto, Massa se quejó de que "a un mes" de iniciado el gobierno de Fernández, desde Juntos por el Cambio "aparecen explicando qué hacer con la deuda, con el país endeudado y la provincia (de Buenos Aires) teniendo que encarar una renegociación", en referencia a las gestiones del mandatario provincial Axel Kicillof.



Para el ex intendente de Tigre, "pareciera" que para la oposición "la historia se inició el 11 de diciembre y que son astronautas suecos, sin tener nada que ver con la pobreza y la desocupación".



"Esperemos esa oposición colaborativa que dijeron que iban a ser", dijo Massa y concluyó que, por el contrario, a Juntos por el Cambio "le agarró la idea de hacer oposición rabiosa a cualquier precio, tomando cualquier tema y olvidándose que gran parte de los problemas que tiene la Argentina tiene que ver con decisiones que tomaron".