Massot salió al cruce de Carrió: "Quien más pregona la República en Argentina es quien más la daña"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex diputado nacional del PRO, Nicolas Massot, salió hoy al cruce de la cofundadora de Cambiemos, Elisa "Lilita" Carrió, quien lo acusó de querer "entregar la cabeza de (el presidente Mauricio) Macri" por mantener diálogos con dirigentes del Frente de Todos, al asegurar que "quien más pregona la República en Argentina es quien más la daña". A su vez, pidió terminar con la "farsa" y la "hipocresía" a la vez que sostuvo que la "intolerancia, mezquindad y vanidad de unos pocos malograron el momento histórico" de lograr un "camino de la unidad nacional bajo la conducción del presidente Macri". "Terminemos con esta farsa! Quien más pregona la República en Argentina es quien más la daña. Sin diálogo ni tolerancia nunca habrá unidad de los argentinos", sentenció Massot esta tarde en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, apenas minutos más tarde de que Carrió publicara un mensaje a través de la misma vía. "Quien hoy pide sostener a (el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel) Pichetto, ayer lo acusaba de encubridor y obstruía cualquier acuerdo", afirmó a continuación el ex jefe del bloque de Diputados del PRO. Esta tarde, Carrió sostuvo que el momento que atraviesa el país, a 18 días de las elecciones generales, demanda "ser muy duros en la defensa de la República, y en los valores de la convivencia y la unidad nacional". En esa línea, la líder de la Coalición Cívica condenó a "los blandos" que, dentro de Cambiemos, dialogan "con (Alberto) Fernández y (Sergio) Massa para entregar la cabeza de Macri". "Viva la República! Viva Mauricio Macri y Miguel Pichetto!", cerró Carrió su mensaje. Aunque sin nombrarse mutuamente, Carrió hizo referencia a Massot, que fue visto días atrás almorzando con Massa en Nueva York, donde el ex diputado del PRO reside luego de tomarse una licencia en su banca de diputado para cursar una maestría en Abogacía. "Hoy no es tarde, pero es hora de que quienes apostaron a dividir la Argentina por una estrategia electoral hagan su autocrítica y entiendan que un segundo mandato debe venir con la grandeza y amplitud que nuestro país en crisis y su gente reclaman", afirmó Massot, quien concluyó su mensaje exclamando: "¡Basta de tanta hipocresía!". El de hoy no es el último de los cruces entre ambos dirigentes, que a finales de junio se enfrentaron públicamente a través de la prensa cuando, luego de que Carrió denunciara que el presidente de la cámara de diputados, Emilio Monzó, por intentar convencerla a través de terceros de "romper la relación" con el Gobierno. "Carrió tuvo su valor como opositora pero, lamentablemente, no ha sabido adecuarse a su rol de oficialista", aseveró por entonces Massot en un diálogo con radio La Red, en el que sostuvo que "la lealtad de distingue de la obsecuencia". "La responsabilidad de Monzó contrasta con la frecuente imprudencia por parte de Carrió", sentenció el ex diputado.