Matan a puñaladas a un hombre en Merlo y por el crimen detienen a su ex cuñado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un hombre fue asesinado hoy a puñaladas en el partido bonaerense de Merlo y por el crimen detuvieron a su ex cuñado, con quien había discutido luego de que el acusado golpeara a la ex mujer de la víctima, informaron fuentes policiales.



El hecho comenzó esta madrugada, cuando un joven identificado como Daniel Alejandro Rearte (23) se dirigió hacia la casa de su hermana de 35 años y, por motivos que se intentan establecer, la agredió físicamente y le provocó daños en la vivienda.



Voceros policiales informaron a Télam que esto motivó, horas después, que la



ex pareja de la mujer agredida, Sergio de Jesús Arévalo (38), se dirigiera hacia el domicilio de Rearte para recriminarle la agresión a su hermana y desafiarlo a pelear.



Fue entonces que en la esquina de las calles Taboada y Dávila, en la localidad bonaerense de Parque San Martín, partido de Merlo, y en plena vía pública, Arévalo y Rearte se trenzaron en una pelea, hasta que el joven extrajo un arma blanca y apuñaló a su ex cuñado en el cuello, abdomen y pecho, escapó y se escondió en su vivienda.



En tanto, Arévalo quedó tendido en el asfalto y murió a los pocos minutos, informaron fuentes policiales.



Tras un llamado al 911 que alertó sobre el hecho, al lugar acudieron efectivos del Destacamento Pompeya de Merlo, quienes finalmente aprehendieron a Rearte, a quien encontraron con el torso desnudo, con una bermuda y sus zapatillas manchadas con sangre, y con el rostro golpeado.



Por su parte, luego los oficiales encontraron y secuestraron el arma blanca utilizada durante la pelea, añadieron los informantes.



Interviene en la causa el fiscal Fernando Siquier Rodríguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 del Departamento Judicial de Morón, quien en las próximas horas indagará al acusado.