Matarifes plantearon los reclamos del sector a ARBA y no descartan medidas de fuerza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Representantes de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya) se reunieron con funcionarios de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) para plantearle los reclamos del sector y no descartaron la adopción de "medidas de fuerzas". "Ante la falta de respuestas nos encaminamos hacia una medida de fuerza", aseguró Camya en un comunicado difundido hoy, respecto de la reunión que mantuvieron con representantes del organismo recaudador de la provincia el miércoles pasado. Durante el encuentro, informó la entidad, sus representantes pidieron que el "organismo realice acciones de incorporación del comercio minorista, que no caiga sobre los matarifes todo el peso del control de las carnicerías y que cesen las dobles o triples fiscalizaciones al mismo matarife". Asimismo, pidieron que "se coordine con AFIP la implementación del 'sujeto no categorizado' lo cual implicó implicó una baja de la percepción del 5,25% al 2%". Ante esta solicitud, aseguró Camya, "no vimos que ARBA considerara la propuesta, como tampoco manifestaron que estuvieran trabajando con AFIP y tampoco evalúan disminuir la alícuota confiscatoria del 8%, entre otros temas". "Si bien las autoridades escucharon, como en anteriores ocasiones, sólo se limitaron a tomar nota de los temas y se comprometieron a dar una respuesta sobre las notas presentadas con los distintos planteos y consultas", indicaron en el comunicado, aunque aseguraron que "no esperamos tampoco grandes cambios, ya que siguen en la misma actitud intransigente de aplicar el máximo rigor y control sobre la etapa anterior del comercio minorista, los matarifes". Por tal motivo, Camya sostuvo que "sólo nos queda esperar el análisis y reflexión de estos funcionarios y que tanto el titular de ARBA, Gastón Fossati, como la gobernadora María Eugenia Vidal finamente tomen cartas en el asunto y se llegue a alguna decisión". "Lamentablemente seguiremos esperando un cambio de actitud de las autoridades o una toma de conciencia de la gravedad de la situación del sector de consumo local", concluyó el comunicado.