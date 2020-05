Mateo Weichafe presentó su videoclip "Perdedores"

El músico Mateo presentó su nuevo videoclip Perdedores, junto a Edgar Visens, en una propuesta que pertenece a su anterior concepto El club de los perdedores, donde ahondaba en el amor y las relaciones con un enfoque urbano y coloquial.

En diálogo con DIARIO HUARPE habló sobre la producción, la serie de estrenos que programó y el futuro de su concepto más reciente: Lejura.

"Cuando empezó la cuarentena yo tenía material pendiente y lo activé para ir estrenándolo en este tiempo. El primero fue Girasoles, entre descargas que era la versión en vivo de Giraoles que hice con la banda Los Perdedores que es la banda que me acompañó con el primer disco. Después de eso empecé con el concepto de Lejura, en enero", sostuvo.

"Perdedores era algo que medio había dejado. En marzo me contactó Gabriel Jimenez, que lo estaba editando, así que una vez que lo vi ya lo sumé después del estreno de Girasoles", agregó.

"Perdedores es una de las primeras canciones que compuse para el disco. Cuando la escribí me pasó que ya me lo imaginaba a Edgar cantándola conmigo. Le pregunté y me dijo que sí. Y una de las cosas que aportó fueron las guitarras criollas que se escuchan. Salió en una sesión. Estaba las guitarras ahí, yo hice unas bases y a Edgar se le ocurrieron unos arreglos. Que son los que le terminan de dar más color a la canción", siguió.

"La idea del clip sale porque la escribí andando en bicicleta. La empecé a cantar y cantar y cantar un montón de veces hasta que llegué a casa y me puse a escribir. Después, en la mañana siguiente, le agregué acordes y todo eso. Lo bueno de trabajar con conceptos es que me permite volver. Ahora Lejura (concepto que trabaja con su banda actual) está en stand by porque quiero trabajarlo con la mejor calidad posible. En el contexto que estoy no puedo hacerlo así que estoy con estas piezas del concepto anterior", concluyó.