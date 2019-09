Matilda y Dionisio se llevaron todas las miradas en el Bailando

Matilda y Dionisio, los hijos de Luciana Salazar y Flavio Mendoza, acapararon las cámaras en la pista del Súper Bailando. Esto se dio en la previa del baile que protagonizó la actriz.

El conductor Marcelo Tinelli les dio la bienvenida a la participante y a su pequeña hija que lucía un tierno vestidito de flores y sombrero rojo. Dionisio estaba sentado con su padre en el Bar.

Inmediatamente el conductor invitó a Flavio y a Dionisio a la pista y allí se dio el momento televisivo más tierno.

"Este encuentro entre Dionisio y Matilda. No arrugues Dionisio. Vos viste lo lindo que es él. Hermoso. A ver papá y mamá. No, Dionisio, no. Vamos. Y la otra baila", decía Marcelo.