Matko Miljevic, de Argentinos Juniors, fue citado al sub 20 de Estados Unidos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El mediocampista de Argentinos Juniors Matko Miljevic viajó a Estados Unidos para sumarse al seleccionado sub 20 de ese país, unos meses después de haber jugado con Argentina el torneo L'Alcudia en España.



Miljevic, joven promesa del "Bicho", fue convocado por el nuevo entrenador del seleccionado sub 20 de Estados Unidos, Anthony Hudson, para disputar dos amistosos ante su par de México.



Miljevic jugó el torneo L'Alcudia con el seleccionado argentino entre julio y agosto del año pasado pero igualmente aceptó la convocatoria del seleccionado estadounidense.



El enganche, de 18 años, viajó el martes y estará hasta el próximo 19 de enero en la IMG Academy en Bradenton, Florida.



Estados Unidos jugará dos amistosos ante México, el 16 y 18 de enero, como preparación para el clasificatorio de Concacaf para el Mundial sub 20 que se jugará en 2021 en Indonesia.



Por esta citación, Miljevic se quedó afuera de la pretemporada que el equipo dirigido por Diego Dabove realiza en Mar del Plata pero estará de regreso para la reanudación de la Superliga.



El talentoso volante, que también tuvo ofertas para jugar en el seleccionado croata, tuvo buenas apariciones en el puntero del campeonato con un gol en cinco partidos (dos como titular) disputados hasta el receso.