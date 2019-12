Mauro Boselli quiere seguir en Corinthians

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

El delantero argentino del Corinthians brasileño, Mauro Boselli, ratificó hoy su deseo de seguir en el club paulista, pero también aseguró que necesita sentir que es importante para el cuerpo técnico liderado por Tiago Nunes.



"Me gustaría seguir en el Corinthians, pero hay cosas que arreglar y hablaré de ellas. Estar aquí no es fácil, especialmente con todo lo que he logrado en mi carrera y a mi edad, quiero hablar con el entrenador, saber qué piensa y si cuenta conmigo", expresó el delantero surgido de Boca Juniors, máximo goleador del "Timao" en el Brasileirão con siete tantos.



Hasta el momento, Tiago Nunes no ha tenido una conversación con Boselli, como reveló el propio jugador, sin embargo, una vez más, prefiere dejarlo para más tarde, después de descansar en sus vacaciones, señaló Lance!.



Sobre su temporada 2019, el ex delantero de Boca y Estudiantes señaló: "Fue un año irregular, con cosas buenas y no tanto. Se trata de trabajar más duro y ratificar lo que hicimos bien que fue ganar a Paulista, pelear en la Copa Sudamericana casi hasta el final y llegar a LIbertadores. Pero no tenemos que conformarnos con eso".



En 2019 Boselli, de 34 años de edad, jugó 45 partidos oficiales, 24 de ellos como titular y anotó 10 goles, con un promedio de 0.22 por juego.



En el equipo encontró una dura competencia con Vagner Love y Gustagol, pero en el Brasileirão fue máximo anotador con siete tantos, contra cinco de los otros dos delanteros.