Maximiliano Ferraro: "Ojalá que el nuevo gobierno no castigue a la ciudad de Buenos Aires"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El electo diputado nacional por Juntos por el Cambio y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sostuvo hoy que "ojalá que el nuevo gobierno no castigue a la ciudad de Buenos Aires", en referencia a la asunción de Alberto Fernández como presidente el próximo 10 de diciembre.



En esa línea, reivindicó "la actitud de generosidad e igualdad con la que Mauricio Macri trató a las provincias con repartos de fondos y obras sin distinción de partidos" durante su gestión, ya que "eso hace a la importancia de consolidar un federalismo".



"Ojalá que el nuevo gobierno no castigue a la ciudad de Buenos Aires. Porque no sería un castigo a un jefe de Gobierno o a un partido, sino un castigo a más de 2.800.000 de personas que viven acá o a otros tantos que ingresan a diario para trabajar", dijo Ferraro en diálogo con Radio Zonica.



Luego de dos mandatos como legislador porteño, Ferraro asumirá el 10 de diciembre como diputado nacional y pasará a ser el jefe de la bancada de la Coalición Cívica a partir del 3 de marzo de 2020, cuando entre en vigencia la renuncia a su banca que presentó la actual líder del espacio, Elisa "Lilita" Carrió.



"Será una enorme responsabilidad y un desafío", dijo Ferraro sobre el rol de suceder a Carrió al frente del bloque de 14 diputados.



Consultado por posibles discusiones internas ante la renuncia de la histórica dirigente a la política activa, aseguró que "el clima de unidad que se vive en la Coalición Cívica es extraordinario" y que hay "muchísimos dirigentes y liderazgos que van a aportar en este sentido"



"Estamos más ocupados en pensar la agenda parlamentaria", afirmó Ferraro, que anticipó que su espacio impulsará la baja de impuestos para Pymes y el sector emprendedor, así como una discusión sobre un nuevo mínimo no imponible de Ganancias, a la vez que se opondrá a una eventual imposición de retenciones móviles al campo.



Por último, dijo que es probable una convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso tanto para diciembre como para febrero, y pidió que "ojalá que lo que proponga no sea lo que pregona Hugo Moyano contra la libertad de expresión".