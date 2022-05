“Me agota, no puedo más”, el drama de una proteccionista al encontrarse seis perritos abandonados en Médano de Oro

Verónica Páez, una proteccionista sanjuanina, encontró a seis perritos en Médano de Oro y grabó un video para concientizar a la gente sobre la tenencia responsable. En el video, la mujer lloró y expresó el cansancio cotidiano que le provoca esta situación, algo con lo que viven todos los proteccionistas de la provincia. “Me agota, no puedo más”, reveló.

Páez encontró a los perritos tras recibir un llamado. Ella vive en Rawson y se trasladó hasta el Médano en su bicicleta, el único medio de transporte que tiene, según especificó en el video. “Son muy chiquitos, son muy pequeñitos, pido por favor que me ayuden a buscarles hogar de tránsito”, pidió desesperada.

“Me agota, estoy cansada, son un montón, me siento cansada, pido por favor que alguien se conmueva, esterilicen a los animales, es gratis esterilizar”, destacó. “Estoy agotada psicológica y físicamente, todo está mal económicamente, me la paso laburando todo el día y no me alcanza. Y ver esto y saber que no puedo hacer tanto, nada, me duele demasiado”, agregó triste.

Luciano Castro, otro proteccionista, publicó el video en sus redes sociales para hacer eco y pedir ayuda con los perritos. Los animales están ahora en una casa de resguardo, pero podrán estar allí por dos días y después volverán a la calle, según explicó Castro a DIARIO HUARPE. “Buscamos adopción responsable”, sentenció.

Por otra parte, el hombre señaló que por semana sabe encontrar entre 40 y 50 perros abandonados tras acudir a los diferentes llamados de personas que advierten esa situación y le avisan o por las publicaciones que encuentra en redes sociales. Castro explicó que la impotencia que expresó Páez en el video es la que viven todos los proteccionistas sanjuaninos.

Quién es Verónica

La joven que aparece en el video es una rawsina que trabaja como niñera y en el tiempo que tiene disponible se dedica a rescatar perros.

Según explicó Páez en el video, viven en una casa de barrio, tiene seis perros y dos gatos, y no tiene más lugar para dar resguardo.

Contacto

Si alguien puede darle hogar de tránsito a los perritos o quiere adoptar puede comunicarse con Luciano Castro al 264-508 8955.