Media sanción en San Luis a la nueva ley impositiva con un aumento del 61%

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Cámara de Diputados de San Luis dio media sanción a la nueva ley impositiva, que contempla un aumento de 61% en los impuestos provinciales para 2020.



El proyecto será remitido al Senado puntano, donde se espera que se convierta en ley en las próximas horas, ya que ocho de los nueve senadores son del oficialismo provincial.



El proyecto de ley había quedado sin tratamiento en la sesión del 20 de diciembre ante la falta de quórum, porque los legisladores de Cambiemos no bajaron al recinto ya que se oponían al aumento impositivo.



La sesión, convocada para las 10 de este lunes, fue retrasada hasta horas del mediodía ya que no contaba con el número necesario para sesionar.



Tras un debate que duró tres horas, la votación quedó en empate (con la ayuda de dos legisladores de la oposición) y el presidente de la cámara, Juan Carlos Eduardo, definió a favor de la norma enviada por el Ejecutivo provincial.



La nueva legislación prevé un incremento de 61% en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Automotor, Sellos e Inmobiliario y tanto el comercio como las industrias y la población en general calificaron este proyecto como "el impuestazo de Alberto".



Entre los argumentos que esgrimió el gobierno provincial ante el aumento impositivo fue que el presupuesto nacional 2020 estimó una inflación anual del 47%.



“Ante este escenario, la administración fiscal provincial propone un incremento que no alcanza a cubrir la inflación acumulada en los ejercicios 2018 y 2019, pero considera necesaria la medida con el objeto de mantener los niveles de cumplimiento de los contribuyentes y atenuar las consecuencias de la caída de la actividad”, dice la iniciativa oficial.



La nueva norma fue rechazada días atrás por diferentes entidades, como las Cámaras de Comercio de San Luis y de Villa Mercedes, la Cámara de la Industria, y la Asociación Provincial Empresaria Hotelera, Gastronómica y Afines (Aehga), entre otras.