Médicos bonaerenses reclaman cumplimiento de cláusula gatillo y acuerdo paritario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Médicos bonaerenses nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop) reclamaron hoy el cumplimiento de la cláusula gatillo por indice de inflación y del acuerdo paritario, de cara a cambio de gobierno en la provincia de Buenos Aires.



El gremio difundió hoy un comunicado en el que denunció que "la condición sanitaria de la población ha empeorado y la atención en hospitales y centros de salud se ha reducido por falta de personal, de insumos y aparatología".



"Cuatro años después de haber asumido el gobierno de la provincia de Buenos Aires, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que María Eugenia Vidal ha incumplido los compromisos asumidos con los trabajadores estatales en general y con los profesionales de la Salud en particular", dijeron los médicos.



Según el gremio, los aumentos conseguidos en los dos últimos años, "fueron licuados por la inflación, convirtiendo nuestros sueldos en variables de ajuste y desalentando de ese modo el ingreso y la permanencia de nuevos profesionales en el Sistema Público de Salud bonaerense".



También remarcaron que las condiciones de trabajo discutidas cada vez, "se cumplieron escasamente".



"No hubo mesas técnicas que resolvieran los problemas de recursos humanos, infraestructura, violencia y el abordaje del tema previsional. Las pocas instancias que sostuvimos fueron inconducentes y carecieron de continuidad, condenando a los trabajadores del área y a la población a situaciones que afectaron de manera concreta los derechos que conquistamos a lo largo del tiempo", apuntaron.



Como pedido, destacan "la imperiosa necesidad de aumentar los presupuestos para el sector con una distribución adecuada desde la programación sanitaria".



"Este mismo reclamo volvemos a expresar ahora ante las nuevas administraciones que asumirán la responsabilidad de gobernar en el tiempo que viene, tanto en el nivel nacional, en el provincial como en los municipios. Sin una inversión sustancial, superior a la padecida hasta ahora, el Estado no cumplirá su rol de garante del Derecho a la Salud de la población", sostiene el gremio.