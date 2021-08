Médicos sanjuaninos salieron en caravana a reclamar por mejoras salariales

En una caravana en la que participaron más de 100 vehículos, los médicos de San Juan salieron a reclamar por mejores condiciones salariales y de trabajo para el sector.

Los profesionales de la salud se concentraron en cercanías del Hospital Guillermo Rawson, luego recorrieron las calles del centro sanjuanino, llegaron al Centro Cívico y se dirigieron a la Casa de Gobierno.

Los médicos se manifestaron utilizando barbijos y muchos llevaban sus vehículos con carteles que los identificaban como profesionales de la salud, barbijos para hacer alusión a la situación de pandemia y globos negros en señal de duelo por lo que consideran una situación crítica en el sistema de salud de la provincia.

La caravana de automóviles se desplazó por las calles del centro mientras se escuchaba un altavoz en el que se relataban los reclamos del sector. Durante la manifestación no hubo cortes de calle por parte de los sanitaristas que en todo momento se desplazaron para hacer oír su reclamo.

Además de la manifestación el Sindicato Médico convocó a un paro por 24 horas que se realizó durante toda la jornada de este jueves, este día solo atendieron en urgencias, además se trabajó de manera normal en los servicios de internación.

Desde hace meses el Sindicato Médico solicita una actualización salarial para el sector para evitar que los sueldos de los trabajadores de la salud queden por debajo de la inflación. Además vienen pidiendo que se aplique el 82% móvil para los jubilados. Por último, los médicos solicitan que se aplique la ley de la carrera.

Pero esta medida no será la única, ya que además notificó que si no reciben soluciones, repetirán la medida de fuerza el 2 y el 9 de septiembre. A esto se suma la idea de instalar una carpa sanitaria como método de protesta por la falta de respuesta que ellos consideran que no logran del Gobierno.