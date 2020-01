Medios: implican a príncipe heredero saudita en el hackeo al celular de Bezos, el dueño de Amazon

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El teléfono celular del fundador de Amazon, Jeff Bezos, fue pirateado tras recibir un mensaje de WhatsApp proveniente de una cuenta perteneciente al Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, según concluyó una pericia digital realizada al celular publicada por los diarios británicos The Guardian y Financial Times.



Los diarios, que citan fuentes de la investigación, aseguran que el celular de Bezos fue pirateado en 2018, después de que el 1 de mayo de ese año recibiera un mensaje con un archivo de video malicioso.



Según un análisis forense, resulta "altamente probable" que dicho ataque informático tuviera su origen en el mensaje del príncipe heredero saudita, según las fuentes.



The Guardian indica que Bin Salman y Bezos habían mantenido una comunicación "amigable" a través de WhatsApp hasta ese momento.



Asimismo, el medio detalla que se extrajeron grandes cantidades de datos del teléfono de quien era entonces el hombre más rico del mundo, pero se desconoce qué información fue pirateada y de qué manera se utilizó.



El canciller saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, desestimó las acusaciones, que calificó de "absurdas" buscando evitar una disputa que podría dañar la reputación del reino.



"Creo que absurdo es exactamente la palabra correcta", dijo en una entrevista en Davos. "La idea de que el príncipe heredero piratearía el teléfono es directamente tonta".



"Solicitamos una investigación sobre estas afirmaciones para que podamos tener todos los hechos", reza un mensaje publicado por ese organismo en su página oficial de Twitter.



El supuesto ciberataque tuvo lugar meses antes del asesinato en 2018 del periodista saudita Jamal Khashoggi, un crítico feroz del gobierno saudita y columnista del Washington Post, propiedad de Bezos.



El príncipe Mohammed bin Salman dijo el año pasado que el asesinato fue llevado a cabo por agentes deshonestos y que no lo ordenó.



El jefe de seguridad de Bezos dijo también el año pasado que el gobierno saudita había obtenido acceso al teléfono del CEO de Amazon y había filtrado mensajes al periódico estadounidense National Enquirer entre Bezos y Lauren Sánchez, una presentadora de televisión.



Un mes antes, Bezos había acusado al dueño del periódico de intentar chantajearlo con la amenaza de publicar "fotos íntimas" que supuestamente envió a Sánchez.