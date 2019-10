Menos del 5% de los argentinos accede a los cuidados paliativos que necesita

POR AGENCIA TÉLAM

La directora de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP), Ángeles Minatel, advirtió hoy que menos del 5% de los pacientes que necesitan este tipo de asistencia accede a ella, y afirmó que "es necesario formar a quienes trabajan en el primer nivel de atención" del sistema de salud. "Al menos el 80% de los pacientes oncológicos necesita cuidados paliativos (CP) en algún momento de la enfermedad, pero menos del 10% accede ellos en la Argentina", dijo Minatel a Télam. La especialista agregó que, "tomando en cuenta el resto de las patologías, menos del 5% de los pacientes que necesitan CP acceden a ellos" en el país. Minatel y otros especialistas disertaron hoy en un encuentro organizado por el Instituto Nacional del Cáncer (INC) en la Ciudad de Buenos Aires y en vísperas del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que se conmemora cada 12 de octubre. Los CP surgieron para tratar a pacientes con enfermedades terminales, a los que el sistema de salud ya no podía curar, para "evitar el sufrimiento insoportable", explicaron. Esa concepción cambió y en la actuialidad los CP son un "modelo asistencial", que puede complementarse con los tratamientos curativos y que, prestando atención a los síntomas físicos y psicológicos, intentan mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas avanzadas, detalló Minatel. En ese modelo asistencial participan un equipo médico, la familia y el paciente, del que se espera un rol "cada vez más activo" para tomar decisiones "de acuerdo con lo que está pasando con su enfermedad". "En este momento la accesibilidad (a los CP) es mayor en el sector público que en el privado y se están formando equipos especializados, pero no se capacita a quienes trabajan en el primer nivel atención de los sistemas de salud. Así, la accesibilidad va a seguir siendo baja", advirtió la médica. Asimismo, afirmó que para generar una mayor accesibilidad es necesario "formar al primer nivel y equipos especializados en lugares clave, porque la atención primaria es lo único que tenemos en muchas ciudades y pueblos". "Hay muchos pacientes que terminan saliendo de su lugar de origen, sufriendo un desarraigo y falleciendo en un hospital", lamentó Minatel, también jefa de Servicio de CP en el Hospital Baldomero Sommer de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Para la médica, hay que "cambiar la mirada y pasar de un paciente hospitalizado a un paciente en la comunidad", es decir, "sostener el cuidado en el domicilio". Según datos de la AAMyCP, en Argentina hay en total 360 equipos de CP, y de los 63.000 pacientes que murieron de cáncer en el país en 2015, sólo el 10% accedió a ese tipo de atención. Este año, el día mundial de los CP tendrá el lema "Mi cuidado, mi derecho", y en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que todas las personas tienen derecho a un "tratamiento adecuado del dolor". "Hay en el mundo una crisis de falta de acceso a los tratamientos del dolor", dijo al respecto Nicolás Dawidowicz, coordinador del Programa Nacional de CP en el INC, quien también disertó en el encuentro. El especialista consideró que una de las razones de esa crisis es la "falta de acceso a los analgésicos", principalmente los opiáceos. "Según la OMS, casi el 83% de los pacientes con necesidades de tratamiento analgésico a nivel global no accede a la medicación", dijo Dawidowicz, y agregó que eso sucede "a pesar de que los sistemas de salud cuentan con fármacos accesibles, seguros y nobles". "El dolor no tratado es tortura", concluyó Dawidowicz, en referencia a la definición de la OMS.