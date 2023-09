Lejos de ser una de las clásicas entrevistas a Messi, Migue Granados, conductor del programa “Soñé que volaba” que se emite a través del canal de streaming Olga, pudo hacerle preguntas a Lionel Messi, capitán de la selección Argentina de Fútbol y hablaron de varias cositas: ¿Qué hará Messi cuando se retire? ¿Sabe Messi dónde está el disyuntor? ¿Están en búsqueda del cuarto hijo con Antonella?

Lionel Messi:

“Hay gente que me sigue de toda la vida a mí, ya me conoce, se me nota mucho adentro de la cancha cuando estoy contento”.

“Esta era la idea, empezar a descomprimir un poco, después de tantos años de carrera, a tomármelo desde otro lado y lo estoy haciendo”.

“Nos levantamos a las 7 con el nene, desayunamos, lo llevamos a la escuela y voy al entrenamiento”.

“Regreso a casa a la 1 PM, comemos con Antonela ahí, vamos a dormir la siesta, miramos algo en la tele. Miramos, series, películas, lo que pinte. Y a las 3 vamos a buscar a los nenes al cole y los llevamos al entrenamiento. Thiago juega con los11 años y Mateo con los de 8-9. El club nos ofreció ponerlos ahí porque en otro lado iba a ser un quilombo”.

“A ellos les gusta mucho el fútbol, crecieron con eso. Desde que nacieron que ven fútbol”.

“Es cómodo que entrenen en el club porque están ene l mismo lugar que estoy yo y ya conozco. Es muy lindo”.

Lionel Messi, sobre su paso por el PSG:

“Se dio así. No fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeon del mundo ahí. Todo pasa por algo, si tenía que ser así...”

“Con Kylian (Mbappé) re bien, como con todos. Después era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y culpa nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento además de los otros 25 jugadores, pero bueno”.

Lionel Messi, sobre su arribo a Estados Unidos:

“Se vive de otra manera, por eso la decisión de no continuar en Europa. Si bien mi personalidad es que quiero ganar y soy competitivo, en cierto punto es más relajado. Yo no me doy cuenta si bajo mi nivel, me preparo y juego igual que Siempre. Tengo más años. Tengo mil partidos atrás y el tiempo pasa para todos”.

Lionel Messi, sobre el tatuaje en su pierna:

“Me lo hice porque no me gustaba lo que tenía, me lo había hecho en un momento que me lo hice por hacer. Lo transformé un poco, fui haciendo todo relacionado con el fútbol. Me tendría que dar otra pasada pero ya a esta altura...”.

Lionel Messi, sobre su rol como padre y Antonela como madre:

“Creo que soy buen padre. Creo que intento involucrar a mis hijos los valores que me enseñaron a mi de chiquito. Seguir la línea por el club donde crecí también, los valores del Barcelona son muy importantes y marcados, me fui con 13 años. No me preocupa qué pueda pasar con ellos. La típica que dicen, hijos chicos problemas chicos y después más grandes. Por el momento son controlables”.

“A Thiago fue al que más le inculcamos de chico, como es el más grande. Los hermanos fueron siguiendo la línea suya. No tengo ese problema (de que quieran tener todo). La tienen claro en ese sentido. Mucho tiene que ver Thiago, por como es él. Thiago no quiere saber nada con ser “hijo de Messi”, no le gusta. Tenían el primer partido y Thiago no te mira para afuera. Entra Mateo y te mira, te saluda, aplaude, hace una jugada y te mira. Son diferentes personalidades. El otro chiquito es terrible, pero se está definiendo, tiene 5 años”. “A Thiago le cuesta mucho más hablar, sí que con Antonela tiene más confianza para contarle las cosas”. “Antonela es buena madre, la admiro a full. Ella pasa las 24 horas con ellos, nosotros estamos afuera mucho tiempo. Viajes, partidos, Selección, pretemporada, a veces nos vamos un mes, un mes y medio y ella está todo el día. Yo he pasado todo el día con los tres y te la regalo...”. “A Mateo lo tenés que parar porque te cuenta todo, no para y habla. Ciro es más reservado también, cuenta, pero no de él, habla de los demás”.

Lionel Messi, sobre las tareas diarias de la casa:

“Si se corta la luz, a las 4 AM sé donde está el disyuntor. Taladro no manejo. La mochila del inodoro... Sí, lo resuelvo. Si hay que ir a comprar paracetamol de madrugada ahí Antonela es muy previsora, va con pastillas y remedios para los nenes, con el botiquín a todos lados”.

Lionel Messi, sobre si quisiera tener otro hijo:

“Nos gustaría tener un bebé de nuevo. No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena”.

Lionel Messi, sobre su vida cotidiana:

“A las 9 que ya están durmiendo los nenes es momento nuestro con Antonela ya estamos tranquilos. Comemos temprano y vamos temprano a ver tele. Mucho celu, bastante. Boludeo bastante. No regalo likes ni comentarios. Después ponen alguna boludez y sale en todos lados... Prefiero que no. No dejo de hacer cosas, pero algunas cosas prefiero evitar hacer porque sé lo que viene después. Pero generalmente en mi día a día y con mi familia y amigos no me privo de nada por pensar en él después”.

“Hay momentos que por ahí no tenés un buen día o te paso algo y por ahí si te agarran en un momento de mierda y te tenés que sacar una foto igual, el que viene a pedir la foto no entiende, cómo le decís que no estás de humor ni tenÉs ganas. Debe haber lugares del mundo donde paso desapercibido. Ahora en Estados Unidos menos porque estoy acá, pero hace unos años en muchos lados de estados unidos pasaba desapercibido”.

“La moda y como me visto son decisiones mías. Somos todos diferentes, cada uno tiene su estilo y cada uno arriesga más o menos. A algunos les da para arriesgar y otros van a lo seguro. Yo generalmente fui más a lo seguro. Por Internet compro mucho, sí, me gusta comprar así. No soy de usar mis stickers en WhatsApp. En realidad soy bastante cortante para el wasap y todo. Los chicos no tienen celu todavía. Tengo para que se vea que esté en línea para todos. Audios no mando, prefiero mensajes. Mensajes, audio y llamadas”.

Lionel Messi y el Mundial 2026:

“No sé si llego, ya lo dije. No lo pienso todavía porque está lejos, sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos. Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario que jugamos, acá que fue muy linda, perdimos la final, pero el proceso lo disfrutamos muchísimo, hay estadios, ambiente, viajes, es lindo. Después de la Copa América se verá, depende como me encuentre yo. Pasaron los años y hay que ver como me voy sintiendo. Quizá la liga, el ritmo de los partidos es otro. Iré viendo el día a día como me encuentre. Faltan 3 años todavía”.

Lionel Messi y sus planes para el retiro:

“No pensé qué hacer después del retiro. Tampoco quiero pensarlo, porque quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante, el hecho de dejar Europa y venir acá, pero no quiero seguir pensando en el siguiente paso sino disfrutar lo que más puedo porque lo que más quiero es jugar. Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta, lo disfruto haciéndolo, si bien tengo responsabilidades y objetivos, no deja de ser algo que hice desde chico y disfruto haciéndolo”.

“¿Qué voy a hacer? No se, me gusta todo lo relacionado con el fútbol, me gusta estar con chicos, enseñar, el hecho de director deportivo también pero no sé por donde voy a arrancar”.

Lionel Messi, sobre sus amigos más cercanos:

“Tengo pocos amigos de Argentina porque me fui de muy chico. La comunicación antes era mucho mas complicada, hablaba una vez por semana un ratito porque había que poner la moneda y pasaba rápido o por carta. No era nada como ahora. Uno de mis mejores amigos es el primo de Antonela, de ahí mantenemos relación. Empiezo a jugar en Newell’s a los 6 años con él, me hice amigo, iba a la casa y ahí conocí a Antonela de chico. De chico no, pero después me fui y tuve un par de años que no nos comunicábamos ni hablábamos, era jodido. Ya con 16 o 17 años nos reencontramos pero arrancamos más tarde. De la selección tengo amigos, la generación anterior compartí mucho con ellos también, Masche, el Pocho, el Kun... Desde que llegué lo vi una vez nomás, apenas llegué, fuimos a comer a la casa y vino al partido y a los dos o tres días se fue para España, estuvo en Barcelona, siguió de gira y anda en Argentina”.

“Después nos hicimos amigos con muchos, si bien es un grupo muy unido, en 25 o 30 jugadores tenés mas afinidad con unos u otros. Con Fideo estuvimos toda la vida juntos. Estuvimos también juntos en París”.

Lionel Messi, sobre la posibilidad de jugar en Newell’s:

“Siempre estuvo el hecho en lo personal, más después de haber sido campeón del mundo, de poder disfrutar del fútbol argentino, jugar en Newell’s que yo era chiquito e iba la cancha ahí. Era mi sueño jugar ahí, pero no sé qué hará Fideo (por su posible regreso a Rosario Central)”.

Más frases de Lionel Messi:

“No tengo la medalla (de campeón del mundo) acá, la tengo en Barcelona, está bien guardadita. tengo mi museo las cosas que conseguí en Barcelona. Botines, pelotas, trofeos, medallas”.

“Yo le decía a Fideo (el recibimiento en la despedida de Maxi Rodríguez) que iba a ser así en la cancha de Newell’s, lo pensaba. La copa del mundo trasciende”.