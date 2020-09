Messi rompió el silencio: diez bombazos con la dirigencia como blanco principal

Luego de que se haya confirmado su continuidad en Barcelona por un año más, tal como lo anticipó TyCSports.com, Lionel Messi rompió el silencio este viernes y dejó frases muy contundentes en una entrevista con el medio Goal, en la que apuntó principalmente contra la dirigencia presidida por Josep María Bartomeu, al que acusó de faltar a su palabra.

EL SILENCIO POST 8-2

"Sabíamos que era un rival muy difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, dando esa imagen tan pobre para el club y para el barcelonismo. Dimos muy mala imagen. Estaba mal, no tenía ganas de nada. Quería que fuera pasando el tiempo para después salir a aclarar todo".

PALAZO A LA CREDIBILIDAD DE BARTOMEU

"Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo (...). El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra".

QUEDARSE POR AMOR ANTES QUE IRSE PARA GANAR MÁS

"Todos los años pude irme y ganar más dinero que en el Barcelona. Siempre dije que esta era mi casa y era lo que sentía y siento. Mejor que acá es difícil. Sentía que necesitaba un cambio y nuevos objetivos, cosas nuevas".

LA FALTA DE PROYECTO DEPORTIVO

"Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club".

EL DRAMA FAMILIAR A LA HORA DE DECIDIR

"Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio (...)".

EL "VIRUS ESTE DE MIERDA"

"Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio, cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por La Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas".

"VIVIR FELIZ MIS ÚLTIMOS AÑOS DE FÚTBOL"

"Me quería ir y estaba en todo mi derecho, porque lo decía el contrato que podía quedar libre. Y no es ‘me voy y ya está’. Era me voy y me costaba muchísimo. Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club".

QUEDARSE A DAR TODO

"Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí. Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva".

IRSE PARA VOLVER ALGÚN DÍA

"Me iba a buscar nuevos objetivos y nuevos retos. Y al día de mañana me podía tocar volver, porque aquí en Barcelona tengo todo. Mi hijo, mi familia, crecieron aquí y son de aquí No tenía nada de malo irme en ese momento. Lo necesitaba yo, lo necesitaba el club y era bueno para todos” .

EL PORQUÉ DEL BUROFAX

"El presidente no me daba bola a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada...".