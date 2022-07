Vecinos de calle avenida 25 de Mayo entre Caseros y Museo Prieto, departamento Jáchal, se despertaron este jueves sin el servicio de agua potable. Allí se están realizando obras cloacales y la empresa contratista rompió uno de los caños del suministro. Señalaron que el accidente ocurrió porque trabajan sin los planos correspondientes, pero desde OSSE salieron aclarar la situación y responsabilizaron a la firma.

Guillermo Sirerol, presidente de la empresa estatal, aseguró que la contratista dañó las cañerías porque no trabajó adecuadamente el sondeo de la zona. “Los sondeadores no eran expertos. La empresa desvinculó a las personas de su función porque no estaban cumpliendo con el trabajo”, dijo.

En este sentido, el funcionario contó que los departamentos del interior no cuentan con planos referidos a sus cañerías de agua potables antiguas, pero las instalaciones nuevas sí tienen esa documentación. “Se trabaja con sondeadores, una persona adelante que indica dónde están las cañerías y las tareas se realizan de a poco”, contó. De hecho, aseguró que se han realizado varias obras similares en 25 de Mayo, Valle Fértil, Caucete, entre otras, y no tuvieron inconvenientes.

Sirerol confirmó que cuando suceden ese tipo de eventos, OSSE sanciona a la empresa contratista con determinado monto de dinero. “Hay multas preestablecidas que están en función del caño matriz que se rompió, tiempo de servicio cortado, entre otras cuestiones que se tienen en cuenta”, señaló.

En un audio viralizado a través de redes sociales, Silvina Tapia, responsable social de la empresa constructora Ecosur Bahía, expresó que, al momento del corte de agua, estaban trabajando para solucionarlo y señaló que afectaron las cañerías debido a que no ejecutan las obras con los planos correspondientes. Desde la firma, le pidieron disculpas a los vecinos afectados por los inconvenientes causados.

Durante la mañana, estuvieron reparando el daño y, por esta razón, cerraron la salida de agua potable de la cisterna de la Planta Potabilizadora de Jáchal, por lo que el suministro estuvo interrumpido durante algunas horas.