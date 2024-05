Mike Perry invita a pelear en el boxeo sin guantes a Caleb Plant

Mike Perry se está quedando sin opciones en BKFC, por lo que busca a otras estrellas. Después de despachar al excampeón de dicha compañía y veterano de UFC, Thiago Alves, en sólo 60 segundos en KnuckleMania 4, el luchador invicto llamó a Darren Till para una pelea que ha estado persiguiendo durante meses. Además, ahora sumó a Caleb Plant, reconocido boxeador.

"Dado que Darren, obviamente, dijo no a $2 millones, no quiere hacerlo a puño limpio. Ya he dicho que este tipo no quiere jugar con los nudillos, pero quiero tener la oportunidad de darle un puñetazo en la cara. Ya sea algo en lo que tengo que ponerme almohadas en las manos o incluso almohadas más pequeñas, Platinum Pit Fights, está por llegar. Está a la vuelta de la esquina y estamos buscando hacer una tarjeta y un espectáculo y será mi promoción", le dijo Perry a MMA Fighting al comienzo.

Después, Mike indicó: "Sólo mi oportunidad de golpear a este tipo y resolver diferencias. Eso es lo que estoy buscando. No veo a nadie que se quede con los nudillos desnudos. Quiero decir, Thiago, nunca vimos a nadie hacer lo que yo le acabo de hacer a Thiago Alves. A lo largo de su carrera en UFC, ha tenido dos peleas a puño limpio, y yo pensaba que Eddie Álvarez tuvo una pelea a puño limpio. Él renunció y se rindió y todos estos tipos se están rindiendo cuando los golpeé con mis nudillos desnudos".

Mike Perry quiere a los mejores

“Estaba tratando de pelear con Darren Till y darles tiempo a estos otros muchachos para venir aquí, poner los pies en la puerta, mojarse los nudillos y golpear a alguien más. Si lo haces de buena manera, entonces estamos hablando. Soy la fuente de ingresos. Yo soy la pelea por el dinero. He estado diciendo esto. Adelante, hijos de puta. Absolutamente, hay boxeadores increíbles", añadió "Platinum".

Para sentenciar, Mike Perry señaló: "Algunos de ellos son tan buenos lanzando manos que podrían venir y ver el espectáculo. Por ejemplo, escuché el nombre Caleb Plant en el escritorio y eso me interesó mucho. Creo que es un luchador increíble y me encantaría tener el reconocimiento para enfrentar a un tipo así. Ya sea con guantes, sin guantes, de cualquier estilo, artes marciales mixtas, boxeo con los nudillos desnudos, boxeo en sí, puedo pelear".