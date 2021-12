Miles de litros de agua potable se pierden por hora en el barrio UDAP III

Vecinos del barrio UDAP III, este lunes se pusieron en contacto con DIARIO HUARPE para denunciar que ya llevan más de 48 horas sin servicio de agua potable porque la llave de paso que alimenta a los monoblock 34, 35 y 36 se rompió.

Más de 30 familias están sin agua.

“Estamos desesperados”, dijo Matilde una de las vecinas afectadas. “En este barrio vivimos muchas personas mayores y hay varias familias con niños chicos. Por favor, pedimos que urgente vengan a reparar lo que se rompió”.

Tal como muestran las fotos y el video el agua sale de la cañería a borbotones.

Mirá el video

Según los vecinos, han sido más de 20 llamados los que hicieron a OSSE para alertar de lo sucedido y a todos las mismas respuestas: “enseguida vamos”.

“A la tercera vez que llamé me atendieron y me dijeron que lo habían anotado como urgente… Me parece que los de OSSE están resignificando la palabra urgente”, dijo con sarcasmo Hugo Carrizo, otro de los vecinos afectado.

Por hora se pierden miles de litros que terminan inundando toda el área o manzana A.

“Esto también es un peligro para las bases de las estructuras de los monoblock”, dijo Juan Bustos, otro vecino de la manzana. “El agua así como está en la superficie, está debajo y está llegando a los cimientos de los edificios”.

La pérdida está en el callejón interno detrás del monoblock 24, entre calle Esmeralda e Hipolito Yrigoyen, a 300 metros al sur de Comandante Cabot.

Un cara a cara con el intendente

Aprovechando la presencia del DIARIO HUARPE, los vecinos mostraron el estado de abandono en el que se encuentra cada sector del barrio: espacios verdes sin mantenimiento, alumbrado público a medias, calles internas poceadas, pozos negros sin rellenar, entre otros problemas que necesitan la intervención municipal.

“Queremos una charla franca con el intendente, porque desde que asumió sus segundo mandato nunca más portó por el barrio”, dijo Carrizo. “Entendemos que la gestión en estos tiempos no ha sido fácil, pero no estaría mal que nos juntemos en el barrio funcionarios y vecinos para en conjunto acordar un plan de trabajo para embellecer el barrio, como lo están haciendo en otros barrios de Rivadavia”, concluyó.