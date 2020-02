Miles de personas celebraron la inauguración del ciclo de verano de Tecnópolis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Miles de personas participaron esta tarde de la fiesta popular con música y artistas populares que abrió por primera vez en este 2020 el parque Tecnópolis para el ciclo de “Atardeceres de Verano” hasta marzo próximo, con nuevas propuestas artísticas y científicas para toda la familia en el predio de Avenida General Paz y Constituyentes, en la localidad bonaerense de Villa Martelli.



La multitud se agolpaba desde antes de las 18 frente a las puertas del parque, desde dónde se observaba la estatua de San Martín que fue reconstruida y emplazada junto al arco del acceso principal después de haber sido hallada abandonada en pedazos dentro del predio.



Minutos antes de las 18, los ministros de Cultura, Tristán Bauer; Educación, Nicolás Trotta; Ciencia, Roberto Salvarezza; Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y Desarrollo Social, Daniel Arroyo; junto al senador Oscar Parrilli, participaron de la apertura de las puertas del predio.



Mientras la multitud ingresaba dos acróbatas comenzaron a balancearse en el arco principal de acceso, cuyas pantallas comenzaron una cuenta regresiva animada por los personajes de la serie animada Zamba.



Al llegar la cuenta a cero, una caravana de músicos, folkloristas, bailarines y agrupaciones de música andina encabezó el ingreso de la multitud por la avenida principal del parque, mientras que por la otra avenida quienes lo deseaban podían ir siguiendo un camión con músicos y bandas que hacían música electrónica y otros ritmos urbanos.



Ambas caravanas confluyeron en la plaza de las Banderas, donde las esperaba un escenario en el que se fueron presentando diversos artistas populares.



Daniela, que vino desde el barrio porteño de Caballito con su esposo e hijos para participar de esta inauguración le contó a Télam: “con mi marido una de nuestras primeras salidas como novios fue venir a conocer Tecnópolis en su primera edición, cuando era una novedad; los dos habíamos estado en el desfile del Bicentenario en 2010 cada uno por su lado y cuando supimos que lo iban a convertir en parque decidimos venir”.



“Desde 2011 empezamos a venir todos los años, pero en 2016 y 2017 ya notábamos que estaba cada vez más quedada y nos apenó mucho porque justo eran los años que los chicos empezaban a entender y la disfrutaron poco; por eso ni bien escuchamos que reabrían dijimos que hoy había que estar acá”, agregó.



Jorge, que llegó desde Villa Fiorito con su familia contó a Télam: “Yo a Tecnópolis lo conocí por mis hijos, yo ni sabía que esto estaba acá ni que era, pero cuando el más grande estaba en sexto grado vino con la escuela y llegó a casa loco, y le calentó la cabeza a los cuatro hermanitos con que había dinosaurios que se movían, y cosas científicas, y juegos, y tanto jodieron los cinco que ese año terminamos viniendo”.



“La verdad que esa vez cuando veníamos en el colectivo con mi mujer todavía pensábamos que el nene exageraba, pero cuando llegamos no lo podíamos creer, nosotros jamas hubiésemos podido pagar entrada para alguna de las cosas que acá los chicos veían gratis, y por eso empezamos a venir al menos una vez al año cada vez que abría”, añadió.



“Nosotros no tenemos para irnos de vacaciones, y la verdad que de que terminaron las clases no habíamos podido sacar los chicos a ningún lado, por eso cuando escuchamos que en vez de abrir en Julio iban a abrir ahora nos dieron una alegría enorme”, completó.



Nahuel, que llegó desde Avellaneda con sus amigos, contó a Télam: “con los chicos empezamos a patinar cuando conocimos la pista de skate de Tecnópolis y vimos a los profesionales que hacían acrobacias acá y nos volvimos locos; después de eso tratábamos de hacer piruetas en cualquier rincón del barrio hasta que nos enteramos que habían hecho una pista parecida en Avellaneda”.



“Todos los años venimos a Técnopolis y si se puede patinamos, nos enteramos que hoy abría y vinimos a ver como estaba y a escuchar a las bandas que tocan hoy”, concluyó.



El ciclo “Atardeceres” tiene previstos diez encuentros hasta el domingo 1 de marzo que incluyen propuestas de cine, teatro, ciencia, recitales, juegos, videojuegos y charlas.



Mañana domingo desde las 18 habrá música infantil con Les Ivans en el Escenario Banderas a las 18.30; cumbia entre 18.30 y 23 en el Galpón Mil Horas con Romi Dj, Ragamufi, Jackita, No tan Lokos, Dani Lescano y cierre a cargo de Rocio Quiroz; y la proyección de “Dos hermanos”, película de 2010 de Daniel Burman con Graciela Borges y Antonio Gasalla, a las 20.30.