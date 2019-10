Ministro de Economía pidió "perdón" por sus declaraciones sobre el aumento del boleto de subte

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Economía chileno, Juan Andrés Fontaine, pidió perdón por sus declaraciones luego de que se confirmara el aumento en el boleto del Metro (subte) en el horario pico, en las que propuso a los chilenos madrugar para tener mejores tarifas.



Fontaine había declarado en entrevista a CNN que “quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja”, en referencia a que el aumento en el precio del boleto del Metro solamente era en el horario pico, lo que generó un fuerte rechazo social.



“Humildemente pido perdón” a los chilenos, fueron las palabras del ministro de Economía, durante una conferencia de prensa en donde anunciaba medidas en apoyo de las pymes.



También dijo que "esas palabras de ninguna manera reflejan lo que quise decir, no reflejan lo que siento, no reflejan lo que creo y lo que ha sido y es un trabajo 100% dedicado a mejorar la vida de los chilenos”.



Por último, aseguró que “sí siento que tengo una cuota de responsabilidad” en la situación de crisis que vive el país, aunque las protestas no son de exclusive responsabilidad de este gobierno, sino que de muchos años atrás".



Los aumentos del pasaje en subtes fueron el detonante de las manifestaciones que llevaron al presidente Sebastián Piñera a decretar el Estado de Emergencia en casi todas las regiones del país.