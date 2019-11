Minnesota, con argentino Prigioni como asistente, no pudo ante Houston Rockets

Minnesota Timberwolves (7-6), con el argentino Pablo Prigioni como uno de los asistentes, no pudo anoche con Houston Rockets (10-3), que lo venció como visitante por 125 a 105, en un partido correspondiente a la fase regular de la Liga Norteamericana de básquetbol profesional, más conocida como la NBA



Minnesota, en donde el cordobés Prigoni se desempeña como el principal colaborador del DT Ryan Saunders, mostró como valor más destacado al interno dominicano Karl Anthony Towns, quien concluyó con 27 puntos (6-9 en dobles, 3-6 en triples, 6-6 en libres), 15 rebotes, 2 robos y 2 bloqueos.



En tanto, el escolta James Harden, máximo anotador del torneo, descolló nuevamente en los Rockets (que sumaron el séptimo triunfo consecutivo y están segundos en la Conferencia Oeste), al aportar una planilla de 49 tantos (8-19 en dobles, 8-22 en triples, 9-11 en libres), 6 asistencias y 5 rebotes.



Por su lado, los bases Chris Clemons y Austin Rivers anotaron 19 puntos cada uno.



Dallas Mavericks (7-5), con 26 puntos, 15 rebotes y 7 pases gol del base esloveno Luka Doncic (ex Real Madrid), superó al campeón vigente Toronto Raptors (8-4), por 110-102. En el conjunto texano también sobresalió el ala pivote de Letonia, Kristaps Porzingis, quien terminó con 20 unidades y 15 rebotes.



En la franquicia canadiense, el escolta Norman Powell contribuyó con 26 tantos y 6 rebotes.



Además, Milwaukee Bucks (9-3) batió como visitante a Indiana Pacers (7-6), por 102-83. En el conjunto ganador el ala pivote griego Giannis Antetokounmpo colaboró con 26 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias.



Otros marcadores: Miami Heat 109-New Orleans Pelicans 94; New York Knicks 102-Charlotte Hornets 103; San Antonio Spurs 116-Portland Blazers 121; Chicago Bulls 111-Brooklyn Nets 117.