Miriñaque va por toda la gloria en el Gran Premio Carlos Pellegrini

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Miriñaque, con la monta del jockey brasileño Francisco Leandro Goncalves, es el candidato para ganar mañana el Gran Premio Carlos Pellegrini, una prueba de Grupo 1 con un premio de 7.500.000 pesos que se correrá en el décimo quinto turno - 19.35 - de la reunión especial en el hipódromo de San Isidro.



El hijo de Hurricane Cat viene de ganar el mes pasado el Gran Premio Nacional en la arena de Palermo y ahora va por toda la gloria al césped de San Isidro. Su récord es de 4 triunfos oficiales sobre 7 salidas y su entrenadora es María Muñoz, la primera mujer en la historia del turf que alcanza dichos trofeos de Grupo 1. Este año Miriñaque ganó la Polla de Potrillos en Palermo, fue cuarto en el Jockey Club de San Isidro y volvió a la victoria en el Gran Premio Nacional. Habrá que ver si el cambio de la arena al césped no lo perjudica.



El día que fue al césped en el Gran Premio Jockey Club hubo una intensa lluvia que convirtió la pista en un lodazal. Entró cuarto a 3 cuerpos del ganador Roma Joy.



Miriñaque se ha convertido en el "caballo del pueblo", aquella frase que le perteneció al histórico Yatasto.



Se trata de propietarios de bajo perfil, lejos de la aristocracia que suele rodear al turf argentino. Miriñaque defiende los colores del stud Parque Patricios y uno de sus dueños es Rafael Pascual, un hombre del viejo tronco radical.



La victoria de Miriñaque en el Gran Premio Nacional fue por un cuerpo y medio sobre Tetaze, un hijo de Equal Stripes que mañana estará presente para ver si se puede tomar una buena revancha. Su entrenador es Juan Saldivia, la mano derecha del cuidador Roberto Pellegatta.



Esa tarde de noviembre Miriñaque corrió con gran aplomo los últimos 400 metros y ganó con enorme limpieza. Tetaze, por su parte, corrió siempre en el fuego de la carrera. Al final se cansó un poco y Miriñaque alcanzó la victoria sin peligro. ¿Se repetirá esta escena?.



Tetaze nunca corrió en el césped. Por lo tanto hay que ver si su adaptación es la adecuada. La carrera, además, tiene una enorme cantidad de participantes. Hay 24 anotados. El trámite, por supuesto, no será fácil para nadie. Y también habrá que tener cuidado con los posibles encierros, topadas y demás cuestiones que suelen darse cuando hay tantos competidores.



Pablo Falero se despide de la profesión de jockey montando al caballo Fromm, un hijo de Treasure Beach que está bajo las órdenes del entrenador Lucás Gaitán, hijo del viejo zorro Alfredo Gaitán Dassie. Fromm defiende los colores del stud Santa Elena y cuenta con un palmarés de 3 triunfos oficiales sobre 4 carreras. Todavía no tocó su techo y viene de ganar sus dos últimas pruebas en San Isidro.



Tiene buena adaptación al césped y hay confianza en Falero. "Anda bien y esperemos que me dé una satisfacción en mi última carrera", dijo el jinete uruguayo, que mañana será homenajeado durante la gran fiesta.



Una línea para mencionar es que hay 2 caballos que vienen de Brasil y de los que no se sabe bien el nivel que tienen. Ellos son George Washington, un hijo de Redactore, y Nao Da Mais, un hijo de Aproval. El primero viene de un quinto puesto en San Pablo, mientras que el segundo viene de ganar sobre 2.200 metros.



Otra línea para Solo Un Momento, un hijo de Orpen que viene de ganar con Pablo Falero el Gran Premio Dardo Rocha. Mañana lo corre el jockey Osvaldo Alderete. Para Luciano Cerutti, su entrenador, hará un buen papel: "Vamos con mucha confianza".



La carrera es sobre 2.400 metros, hay 24 caballos, mucho dinero en juego y un plus por la despedida de Pablo Falero. ¿Se retirará ganando?.