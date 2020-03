Mirtha Legrand en cuarentena por prevención: ¿quién la reemplazará en la conducción de sus programas?

Debido a los hechos de público conocimiento y en el marco de priorizar la buena salud de la conductora y colaborar con las decisiones tanto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como del gobierno nacional, Mirtha Legrand no conducirá sus clásicos programas de TV hasta nuevo aviso. La decisión fue tomada en conjunto por la productora @storylabarg , @eltrecetv y la propia conductora. En las próximas horas, se informará qué sucederá con las próximas emisiones de los programas. https://ov.pemsv06.net/pulpo/pulpo_bulktest_270/jl1ncx_1dc87e

A post shared by Mirtha Legrand (@mirthalegrand) on Mar 17, 2020 at 8:20am PDT