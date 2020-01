Misiones firmará con la Nación el convenio de adhesión al plan Argentina Contra el Hambre

POR AGENCIA TÉLAM

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, firmará el viernes con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, la adhesión de la provincia al Plan Argentina contra el Hambre, iniciativa considerada por la jefa provincial del área, Benilda Dammer, como "un alivio para las familias misioneras".



El acuerdo será firmado en un acto que se realizará en el marco de la visita que Arroyo hará a la provincia, en la que también tiene previsto la entrega de elementos para la Aduana, una reunión con intendentes y una visita a las Ferias Francas, informaron a Télam voceros de la cartera nacional.



La ministra de Desarrollo Social de Misiones dijo a medios locales que "esa tarjeta va a ser un alivio para las familias misioneras, que están escuchando mucho de la tarjeta, y preguntan cuándo llega".



"No hace falta hacer ningún trámite, sino que a través de una combinación de datos de Anses y los bancos" se puede acceder al beneficio, explicó Dammer.



Asimismo, afirmó que se realizará un "entrecruzamiento de datos de todas las mujeres embarazadas a partir de tres meses, niños desde 0 a 6 años, y familias que tienen niños discapacitados".



"Desde el gobierno nacional, y principalmente desde el ministerio de Desarrollo Social, además de la implementación de la tarjeta en la provincia, a contrapartida nos sugieren que desde la provincia se trabaje mucho en la cultura alimentaria", precisó la ministra.



En ese sentido, destacó la importancia de trabajar en la cultura alimentaria: "nos alimentamos mal, no sabemos cocinar, o no estamos al tanto de los nutrientes que tiene que tener la olla, eficientemente para trabajar. Lo que nos pide Nación son muchos talleres".