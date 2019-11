Modifican sentencia por intereses exiguos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Cámara Nacional en lo Civil modificó una sentencia de primera instancia incrementando la tasa de interés fijada para el cobro de expensas impagas, confirmaron hoy fuentes judiciales.



La Sala I de la Cámara rechazó, en cambio, la pretensión del Consorcio del Propietarios del Club Privado Loma Verde de aplicar un coeficiente del 15 por ciento mensual en la demanda promovida contra L.M.G.



Por expensas adeudadas desde febrero de 2017 el magistrado de primera instancia había condenado a pagar con una tasa de interés del 36 por ciento anual, lo que fue apelado por la parte demandante.



La Sala I de la Cámara evaluó que ese coeficiente, aplicado en múltiples casos en distintos fueros de la justicia en época de mayor estabilidad económica, no debe beneficiar al incumplidor, por lo que para el caso fijó la tasa activa que del Banco de la Nación Argentina, pero con "un máximo" del cuatro por ciento mensual.



El tribunal consideró que si bien del reglamento de propiedad surge que la mora en el pago de expensas devengará un punitorio del cinco por mil diario "no corresponde admitir cualquier tasa de interés por el solo hecho de que se encuentra estipulada por las partes, sino que es deber de los jueces morigerarlas hasta sus límites razonables".



Agregó que "las expensas tienen una importancia vital para la vida de cada comunidad sometida al régimen de propiedad horizontal y por lo tanto resulta indispensable contar con una tasa de interés que actúe no solo como compensación del capital adeudado sino como un verdadero incentivo para que todos los copropietarios cumplan con sus obligaciones en término".



La sentencia fue firmada por los camaristas Paola Guisado, Patricia Castro y Juan Pablo Rodríguez.