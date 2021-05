Momentos tensos en la Liga Sanjuanina llevaron a la renuncia del tesorero

El ambiente en la Liga Sanjuanina de Fútbol no parece ser el mejor por estos días, es que el Tesorero de la entidad Gerardo Iturrieta presentó este miércoles la renuncia indeclinable a su puesto de trabajo y según pudo averiguar DIARIO HUARPE, podría haber más renuncias de la actual comisión directiva.

Los motivos de la renuncia de Iturrieta fue por varios motivos por los que no estaba de acuerdo con el manejo del Presidente Oscar Cuevas, los cuales empezamos a enumerar.

El 8 de abril de 2020 estaba previsto que se realice la Asamblea Ordinaria en la Liga Sanjuanina de Fútbol, pero vino la pandemia del Coronavirus y se tuvo que suspender. Pero ya a esa altura empezó a sentirse los murmullos porque quien era presidente de Peñarol había sido impuesto por el presidente de la AFA Claudio Tapia para que sea el mandamás del fútbol sanjuanino. Eso, a muchos dirigentes no les gustó que sea de manera autoritaria, siendo que la mayoría de los clubes pretendían que el reemplazante de Alberto Platero sea Pedro Campos, quien era el Tesorero de la Liga.

Pasó el tiempo y en un momento habían pretensiones de algunos dirigentes de ser también presidente de la Liga, pero a fines de 2020 quedó ratificado tras una reunión, que el próximo presidente de la Liga iba a ser definitivamente Cuevas. El propio Cuevas empezó a armar su equipo de trabajo, que tenía a Gerardo Iturrieta como Tesorero y a Mario Gómez como Secretario. Pero antes de asumir empezaron los cortocircuitos, ya que habían pensamientos distintos en las formas de trabajo.

Llegó el 22 de enero de este año y definitivamente se llevó a cabo la Asamblea en la Liga, en la cual se lo proclamó presidente a Oscar Cuevas, Tesorero a Gerardo Iturrieta y Secretario a Mario Gómez. El 31 de ese mes era el centenario de la Liga y se hizo una fiesta donde asistió Javier Mascherano y Claudio Tapia, quien no estuvo presente, y se realizó el recambio de autoridades, entraba Cuevas y salía Platero.

Luego empezaron los cruces de opiniones y pensamientos entre Cuevas y el resto de la mesa directiva. No estaban de acuerdo prácticamente en nada con las decisiones o las formas de manejarse del presidente. El cortocircuito existía y las molestias también. Hasta que ahora llegó la primera muestra de esa confrontación, porque el Tesorero Gerardo Iturrieta presentó su renuncia, además probablemente haya más renuncias, porque son cada vez más fuerte los rumores que también se alejarían el Secretario Mario Gómez, el Vicepresidente 1º Rubén Galdeano y también se habla del Pro-Tesorero y Pro-Secretario, o sea sería una sangría grande, por lo cual algunos pedirían la renuncia del presidente Oscar Cuevas.

La renuncia de Iturrieta

"Por medio de la presente, cumplo en informar mi decisión de RENUNCIAR, al cargo de Tesorero de LSF, cargo que me fue otorgado mediante asamblea del día 22/01/21, en el que fui promovido por la mayoría de los clubes que componen esta Liga. Motiva mi renuncia, el no sentirme parte de las decisiones del andamiaje diario de la institución, toma innecesaria de personal, relaciones arbitrales, etc. Pondré a vuestra consideración y el de los presidentes, un INFORME DE TESORERIA, en el cual figuran ingresos y egresos realizados en este periodo. Estoy y estaré a entera disposición para cualquier duda o consulta, y poder asistir a la persona que ocupe el puesto de Tesorero de LSF. Atte. Gerardo Iturrieta".