Monárriz: "Mientras seamos competitivos, lo de hoy no me preocupa"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de San Lorenzo, Diego Monárriz, respaldó a sus jugadores, luego de la igualdad 1-1 con Estudiantes de La Plata, y dijo que no le preocupa "lo de hoy" mientras que el equipo sea "competitivo".



“Lo de hoy (el gol de Estudiantes por una distracción defensiva) no me preocupa, mientras seamos competitivos”, expresó el técnico del 'Ciclón', en conferencia de prensa.



“Me dejó contento el segundo tiempo, se manifestó en el campo de juego la intención que tuvimos”, sostuvo.



Monárriz reconoció que uno de los aspectos deficitarios del conjunto azulgrana estribó en el hecho de que no “fuimos profundos”.



“Hay que tratar de jugar más en el mediocampo, no ser asediados por el rival y no perder la pelota tan rápido”, amplió.



“Tenemos que mantenernos fuertes de la cabeza, convencidos de que hay que generar juego y ser protagonistas, sobre todo en condición de local”, consideró Monárriz.



“Hay que sostener en los 90 minutos lo que se hizo en parte del segundo tiempo”, completó el DT.