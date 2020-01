Mónica Farro sobre su pelea con Sol Pérez: “Nunca viví una agresión verbal así, ni siquiera cuando estaba siendo golpeada por un hombre”

Sol Pérez había denunciado que fue agredida en camarines por Mónica Farro, su compañera de elenco en la obra Veinte millones. El conflicto afectó lo profesional: la segunda función del espectáculo de Carmen Barbieri debió suspenderse.

En el programa Nosotros a la mañana (eltrece) expusieron las dos campanas para saber el fondo de la pelea.

“Bien no estoy. Porque vine a una temporada feliz, contenta de trabajar con gente con talento, con trayectoria. Estaba tan contenta y de repente recibir estas agresiones tan, pero tan complicadas. Jamás en mi vida viví una agresión verbal así, ni siquiera de un hombre cuando estaba siendo golpeada. Decís: ¿Qué pasó? ¿Quién es esta persona?. No tengo por qué vivir esto. Me siento tan descolocada, tan mal. Es una provocación muy grande para que yo reaccione. Y es algo que no hice. Se han dicho muchas mentiras. Una persona que no tienen fundamentos”, dijo, en forma lapidaria, Mónica Farro.

Sol Pérez, por su parte, minimizó el hecho. “No quiero que se hable del tema, no quiero hablar más. A mí no me sirve. Hace tres años que trabajo con Guillermo Marín y yo tenía esta propuesta desde hace mucho”, sostuvo en el final del programa.

