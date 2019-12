Montillo podría quedarse en Tigre a jugar la Copa Libertadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El mediocampista ofensivo Walter Montillo podría quedarse en Tigre a jugar la Copa Libertadores 2020 y desecharía los ofrecimientos que tiene para integrarse a la Universidad de Chile o para unirse a una entidad de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.



El enganche, de 35 años, es uno de los jugadores pretendidos por otras instituciones, tras una buena temporada actual en la que condujo a la entidad de Victoria al título de la Copa de la Superliga, al doblegar a Boca Juniors (2-0), en junio pasado, en Córdoba.



De hecho, Universidad de Chile, entidad que ya contó con el ex San Lorenzo entre los períodos 2008-2010, manifestó la intención de 'repatriar' al hábil estratega.



“La idea de la dirigencia es que (Walter) Montillo se quede en Tigre. Jugar la Copa Libertadores con él sería muy importante”, expresó a Télam una fuente cercana a la entidad del Gran Buenos Aires.



En las últimas horas, además, una institución de la MLS estadounidense habría elevado una propuesta por el pase del ex San Lorenzo y Cruzeiro de Belo Horizonte, entre otros clubes.



El arquero Gonzalo Marinelli también manifestó su intención de permanecer vinculado al equipo del DT Néstor Gorosito, que buscará ascender a Primera División desde la Primera Nacional.



“Tengo contrato hasta 2021. Me siento cómodo y me encantaría quedarme a jugar la (Copa) Libertadores y ascender con la institución”, expresó el guardavallas al programa partidario 'Tras los pasos del Tigre' (FM Occidente 91.7 Mhz).



En tanto, en las próximas horas, el presidente Ezequiel Melaraña se entrevistará con el representante del jugador Enzo Díaz y, tras la charla se resolverá el futuro del ex UAI Urquiza y Ferro, quien mantiene ofrecimientos para emigrar del club.