Morales desafió a la oposición a que presente a la OEA "pruebas de fraude" electorales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Bolivia, Evo Morales, desafió hoy a quienes cuestionan su triunfo en primera vuelta en las recientes elecciones generales a que “presenten pruebas de fraude” ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y los acusó de usar “el racismo” y “el odio” en sus protestas.



“Ahora, que presenten pruebas de fraude a la OEA, eso queremos ver ahora, y si no presentan pruebas, entonces, ¿qué es?”, afirmó el mandatario en un acto oficial en Cochabamba.



“Pierden (las elecciones), no quieren reconocer (los resultados), quieren hacer golpe de estado para que nuevamente vuelvan las políticas del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional”, agregó.



El jefe del Estado dijo que “no se puede entender cómo usan el racismo, el odio”, y que “duele ver” cómo “a compañeras de pollera hacen patear en Santa Cruz y Cochabamba, hacen perseguir”, según la agencia noticiosa estatal ABI.



En tanto, el canciller, Diego Pary, apuntó directamente al principal competidor de Morales en las elecciones del 20 de octubre pasado, el ex presidente Carlos Mesa.



“Si bien hay denuncias que se presentaron por los diferentes medios de comunicación con respecto a las elecciones, es prudente que el candidato perdedor demuestre ante las instancias que legalmente corresponde”, dijo Pary a la televisora Bolivisión, según la agencia Europa Press.



Mesa denunció un “fraude gigantesco” después de que el escrutinio oficial asignara el triunfo en primera vuelta a Morales y, tras reclamar la realización de un balotaje, luego pidió la anulación de los comicios de octubre y la convocatoria a nuevas elecciones.



Por su lado, Morales accedió a que la OEA efectúe una auditoría del escrutinio que comenzó ayer y cuyos resultados -que serán vinculantes- se conocerán en 12 días.



Las protestas por las elecciones dejaron hasta ahora al menos dos muertos y 139 heridos, según datos oficiales.