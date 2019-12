Morales se declaró "convencido" de que el MAS triunfará en las próximas elecciones bolivianas

El ex presidente de Bolivia Evo Morales, quien fue depuesto por un golpe de Estado el 10 de noviembre pasado, se mostró convencido hoy de que -pese a su proscripción- el Movimiento al Socialismo (MAS), su fuerza política, va a triunfar en las próximas elecciones presidenciales convocadas por la titular del gobierno de facto, Jeanine Áñez.



En una conferencia celebrada en el Centro Cultural de la Cooperación y acompañado por quien fuera su canciller, Diego Pary Rodríguez, y su ex ministra de Salud, Gabriela Montaño, el ex mandatario defendió los logros económicos de su gestión presidencial y criticó duramente el golpe militar que -aseguró- "no fue sólo por el indio, sino también por el litio".



Con esta frase, Morales aludió al intento de los países centrales de "llevarse nuestra materia prima" y recordó que el país andino estaba trabajando en la producción de las baterías de litio.



"Para el próximo año la producción iba a ser de 400 toneladas de carbono litio", dijo y recordó la inauguración -el año pasado- de una planta grande para producir cloruro de potasio que permitiría exportar 15 mil toneladas a Brasil y a Chile.



Afirmó sentirse muy cómodo en Argentina, agradeció la solidaridad encontrada aquí y aseguro que entiende "perfectamente" sus obligaciones como refugiado en el país.



"Mi gran deseo es aportar desde acá al proceso político en Bolivia", sostuvo, aunque admitió las dificultades de un proceso en el que "ellos dicen que quieren elecciones libres, sanas y transparentes, pero qué elecciones puede haber con proscripciones y perseguidos políticos", preguntó.



Ante un aula repleta de periodistas, y en su rol de jefe de campaña del MAS, Morales dijo que baraja varios nombres para candidato en las elecciones convocadas por la presidenta de facto, pero que aún no tiene fecha.



El ex presidente aseguró hoy que recuperará el control del poder en su país "de manera pacífica".