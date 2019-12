Moreau dijo que sesión de mañana "se hace", si es necesario "con los ministros que eran diputados"

La diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau, designada titular de la Comisión de Legislación General, aseguró que la sesión de mañana en Diputados "se hace" y confirmó que "si es necesario" será "con los ministros que eran diputados", frente a lo que consideró "una extorsión" de parte de Cambiemos, de "no dar quorum".



"La sesión se hace y, si es necesario, se hará con los ministros que eran diputados frente al intento de extorsión de Cambiemos", dijo Moreau en diálogo con Futurock FM, en referencia a la sesión de mañana en Diputados para tratar el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y que hoy debatirán las comisiones de Legislación General y la de Presupuesto, que preside Darío Martínez.



Explicó que las renuncias de los diputados para asumir sus cargos como ministros "aún no fueron aceptadas" y dejó claro que si es necesario que "renuncien a sus cargos de ministros para volver al rol de diputados", también se hará, en función de "avanzar y darle al presidente Alberto Fernández el mecanismo y las herramientas para que tenga este paquete" de medidas.



"Lo que queremos es garantizar el funcionamiento del Congreso, no vamos a poner en crisis económica, social y política a la ciudadanía, más de lo que ya está hoy. Nadie puede discutir que necesitamos esta ley", dijo Moreau.



Aseguró que "los ministros" se quedarán como diputados "hasta que las leyes que pide el Presidente puedan sancionarse", y que "en otra sesión se pedirá la jura a los que vienen" y dejó claro que "es una cuestión procedimental que hoy es lo que menos nos preocupa" porque "tenemos el pedido del presidente Alberto Fernández de que el Congreso funcione" y "un ministro se puede reemplazar", pero "no se puede dejar al país sin un conjunto de medidas necesarias".



Moreau y Martínez convocaron para hoy un plenario de comisiones de Legislación General y de Presupuesto, con el objetivo de que hoy mismo se pueda emitir dictamen y que mañana sea tratado en la sesión de Diputados para, enseguida, ser girado al Senado.



Seis altos funcionarios del gobierno nacional concurrirán hoy al plenario para exponer sobre el proyecto de ley que busca declarar la emergencia pública por el término de un año.



Pero, Juntos por el Cambio, hoy oposición, adelantó que no dará quórum en la sesión de mañana.



Frente a esta situación, Moreau dejó claro que no se dejarán "extorsionar" por los que "llevaron al país más profundo de los últimos años de la vida democrática" y que van a seguir planteando las "prioridades de su gobierno" que son "la defensa de los más vulnerables, de los que están afuera del sistema", siempre "respetando las formas".



Dijo también que hubo "un compromiso" de Juntos por el Cambio de dar quorum "frente a Sergio Massa", el titular de la Cámara de Diputados, y se quejó de que "no tienen palabra" al rechazar ahora hacerlo.



Dejó claro que existe una decisión política del gobierno de Alberto Fernández de "no gobernar por decreto" y que "las instituciones deben funcionar" y recordó que durante el anterior gobierno de Mauricio Macri "la designación de dos jueces de la Corte Suprema y los 44.000 millones de pesos tomados de deuda no pasaron por el Congreso".