Moreno anunció que no habrá más recortes económicos hasta que concluya el diálogo en Ecuador

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció hoy que su gobierno no decretará nuevos recortes económicos hasta concluir la fase de diálogo con todos los sectores sociales que se alzaron contra la ya derogada suba del precio de las gasolinas.



Moreno dijo esto en un nuevo encuentro con representares de diferentes sectores económicos y sociales celebrado en el gubernamental Palacio de Carondelet, en el centro histórico de Quito, una de las zonas más afectadas por los disturbios que se replicaron en todo Ecuador a principios de octubre.



"De acuerdo con la resolución que mantuvimos en la reunión con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), es importante recalcar que el sistema de subsidios se va a hacer, un subsidio que sea justo, equitativo y focalizado", aseguró Moreno.



El propósito de ese subsidio es que "sirva para cumplir con el objetivo ético y moral de no favorecer a los que más tienen y de no desfavorecer a los que menos tienen", añadió, citado por EFE.



El derogado decreto 883 eliminaba los subsidios de las gasolinas, lo que generó una fuerte alza que desató una ola de protestas sin precedentes entre el 3 y 13 de octubre, en la que murieron al menos ocho personas y 1.340 resultaron heridas, según la Defensoría del Pueblo.



Tras esos disturbios, Moreno derogó su decreto e inició una ronda de diálogo con diversos sectores para llegar a acuerdos, del que precisamente la Conaie se está ausentando.



El mandatario recordó que la derogación de ese decreto fue parte del acuerdo con los indígenas para poner fin a las protestas, por lo que lamentó que la organización se haya ausentado de los procesos de diálogo.



Moreno marcó su preocupación ante "la negativa de esta organización para ampliar las conversaciones sobre temas fundamentales para el país" y afirmó que "ellos pidieron que el diálogo sea abierto, pero ahora todo se hace a escondidas".



En este sentido, Moreno instó a la Conaie a que cumpla los compromisos establecidos en el pacto del 13 de octubre que puso fin a la violencia.



La Conaie entregó hoy a la ONU y a la Confederación Episcopal Ecuatoriana, mediadores del proceso de diálogo, un documento en el que describen su visión económica para el país, en el que precisan que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no debe dirigir las políticas económicas de Ecuador.



"La política económica en general debe abordarse de manera integral, en función de la situación de los más pobres y por fuera de toda prescripción normativa del FMI", puntualizó sobre un acuerdo al que Moreno llegó con esta entidad en marzo para obtener una línea de crédito internacional de 10.200 millones de dólares.



Para la Conaie, "el proceso de diálogo debe ser también una oportunidad para pensar en el país que queremos. La política económica, incluida la de los subsidios no puede estar separada de la discusión del modelo económico del cual forma parte".