Moroni: "El Gobierno trabajará por ese 70 por ciento de jubilados que cobra la mínima"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó hoy que "no hay un congelamiento salarial", y destacó que el Gobierno prioriza "al 70 por ciento de los jubilados que cobran la mínima para poner esos haberes por encima de la inflación", al defender la ley de emergencia pública.



Moroni se convirtió en el tercer ministro que expuso en Diputados ante el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda sobre el proyecto ómnibus de la ley de emergencia, que tuvo tramos de fuertes enfrentamientos entre el diputado oficialista Leopoldo Moreau y el macrista Luciano Laspina, que defendió la movilidad jubilatoria aprobada en 2017.



El diputado del PRO pidió "no faltar a la verdad porque aquí lo que se propone es congelar los haberes que superan la mínima", y dijo que el régimen suspendido en la ley de emergencia "protege mejor a las jubilaciones".



Las declaraciones de Laspina generaron una fuerte crítica de Leopoldo Moreau, quien acusó a los gritos a los ex oficialistas de ser "poco serios", cuando fueron las políticas del gobierno de Mauricio Macri las que, según observó, "llevaron a esta situación de que los jubilados perdieran el 25 por ciento de sus ingresos".



"Encima dicen que no van a dar quórum en la sesión de mañana cuando ellos con su política destruyeron a la Argentina", apuntó ex dirigente radical.



En el plenario, conducido por los presidentes de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto, Cecilia Moreau y Dario Martínez, Moroni replicó las críticas de los legisladores opositores al considerar que "habían entendido que estamos en emergencia".



En ese sentido, el ministro dijo que había optado "por no abundar sobre la emergencia" porque "pensé que todos teníamos claro la situación que atraviesa la Argentina, es un desastre con todos indicadores que dan horrible".



Moroni subrayó que "la emergencia no es un recurso literario, sino una situación real" que se refleja en que todos "los indicadores son malos".



También aclaró que "no hay congelamiento salarial de nada sin que planteamos salarios mínimos" para los trabajadores y por encima de esa cifra "será una negociación que tiene que hacerse en paritarias".



Sobre el tema previsional, Moroni aseguró que el gobierno no dice que "todos los jubilados son ricos" sino que "existe un margen estrecho de cosas que podemos hacer" desde el Estado en medio de la crisis económica y social.



En ese sentido, el ministro dijo que el gobierno va a trabajar "por ese 70 por ciento de jubilados" que cobran la jubilación mínima, y ponerlos por encima de la inflación, sin afectar los haberes medios.



"Estamos pidiendo el acompañamiento del 5 por ciento que son los que más cobran y consumen el 20 por ciento de los recursos", agregó.



Moroni señaló que más de 4 millones de jubilaciones mínimas y unos 400 mil con haberes altos que "consumen más del 20% de los recursos con lo cual el sistema previsional dejo de ser contributivo".



Además Moroni aseguró hoy que "todos los regímenes recobrarán su vigencia" si no se apruebe un nuevo sistema en su reemplazo y anunció que la semana que viene comenzará la discusión de cómo se sigue adelante a partir de los seis meses, plazo estipulado para la aplicación de las medidas que apuntan a mejoras a los jubilados.



En otro tramo de su discurso, Moroni aseguró que para crear un nuevo pacto social "es necesario tratar impuestos y seguridad social", para un sistema redistributivo.