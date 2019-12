Moyano negó relación con el conflicto de la UTA y responsabilizó a un periodista

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, negó hoy "cualquier tipo de relación" con la toma de la sede del gremio de Unión Tranviarios Automotor (UTA) ayer por delegados opositores al conductor del gremio de los colectiveros, Roberto Fernández, y agregó que quienes afirman esos "disparates de h.... de p..., malparidos, que tratan permanentemente de ensuciarme", sentenció.



"Que digan que esto tiene que ver conmigo es un disparate, no tiene nada que ver. Una cosa es que yo entienda y comprenda el reclamo de los trabajadores, pero otra es que yo apoye lo que sucedió ayer", indicó el sindicalista en radio La Red.



De esta manera tomó distancia de las versiones que lo vinculaban con la toma de la UTA que se produjo ayer por parte de un grupo de trabajadores de la empresa DOTA, lo que derivó en incidentes.



En tanto, se cumple hoy el segundo día de paro de colectivos en reclamo de mejoras salariales y seguridad, que abarca a más de 60 líneas.



"Es la expresión más grande del cinismo el gordito ese que está en canal 13 que ayer insistía en vincularme con esta toma (en clara alusión al periodista de TN Nicolás Wiñazky). Es un disparate total para algo en lo que no tengo nada que ver", sostuvo Moyano.



Y agregó: "Los h.... de p... son así y están en todos lados para tratar de joder. Están apuntando a que yo tenga algo que ver, pero lo que pasó en UTA es una realidad que hay que verla desde todos lados, como opinión digo; la gente se cansó de denunciar, les cortan un dedo a los trabajadores, los matan, ellos se cansaron de denunciar", manifestó luego en referencia a los motivos convocantes del paro.



"Ahí hay un reclamo valedero por parte de la gente y si yo tuviera una situación así me iría a mi casa", agregó al contraponer su accionar respecto de Fernández, titular de la UTA.



"Yo hice una elección en el gremio, fui el único candidato me votaron miles de personas porque cuando uno hace las cosas bien, la gente lo reconoce. A mi, si me hubiera tocado vivir algo de eso, me hubiera ido", insistió.



"La gente no actúa así por casualidad, uno los escucha todos los días denunciando la inseguridad que tienen los choferes que los matan, los fajan, ¿y el gremio qué hace?", se preguntó Moyano.



Según el dirigente, los trabajadores de ese sector "se ven completamente desprotegidos a pesar de que bancan a toda la dirigencia. Si pasara eso en mi gremio, yo lo estaría reconociendo", finalizó Moyano.